مجمع انتخاباتی هیأت پارادوومیدانی استان مازندران با حضور سرپرست فدراسیون برگزار و پژمان احمدی به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجمع انتخاباتی هیأت پارادوومیدانی استان مازندران امروز - پنجشنبه ۲۶ شهریورماه با حضور مهران تیشهگران(سرپرست فدراسیون)، حسین بریمانی(مدیرکل ورزش و جوانان استان) ، منعم (مشاور امور استانها) و اعضای مجمع در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.
در این مجمع، فرآیند انتخابات هیأت پارادوومیدانی استان مازندران برگزار و پژمان احمدی با کسب ۱۹ رای قاطع اعضای مجمع، به عنوان رئیس هیأت پارادوومیدانی استان مازندران انتخاب شد.
گفتنی است مجمع انتخاباتی هیأت پارادوومیدانی استان مازندران، سومین مجمع پس از استانهای کرمانشاه و گلستان میباشد و مجامع سایر استانها نیز برگزار خواهد شد.