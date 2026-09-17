باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت ترکیه پیشنهادی را به روسیه و اوکراین ارائه کرده است تا حملات به کشتیها در دریای سیاه متوقف شود. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه این خبر را به نقل از یک دیپلمات ترکیهای گزارش داد.
این دیپلمات که نامش فاش نشده است، گفت یادداشت پیشنهادی ترکیه میتواند نقطه آغاز مذاکرات با هر دو طرف برای دستیابی به راهحلی درباره حملات در دریای سیاه باشد.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اوایل هفته جاری هشدار داده بود که جنگ روسیه و اوکراین در حال تأثیرگذاری بر حوزه دریای سیاه است؛ منطقهای که یکی از مسیرهای مهم تجارت دریایی به شمار میرود.
روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر حملات علیه کشتیها و بنادر یکدیگر را افزایش دادهاند؛ حملاتی که به گفته مقامهای ترکیه، بهطور فزایندهای خطراتی را برای دیگر ترددهای دریایی در این منطقه ایجاد میکند.
منبع: خبرگزاری فرانسه