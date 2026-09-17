فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در میناب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار هادی رفیعی‌کیا گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و اشراف پلیس امنیت اقتصادی بر فعالیت‌های مجرمانه، موضوع قاچاق سازمان‌یافته سوخت در شهرستان میناب به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، متهم این پرونده را که در قاچاق کالای یارانه‌ای از نوع نفت‌گاز فعالیت داشت، شناسایی کردند و پرونده وی برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: متهم این پرونده در دادگاه به اتهام مباشرت در قاچاق سه میلیون و ۸۷۶ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان محکوم شد.

رفیعی‌کیا تصریح کرد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت به‌عنوان جرم منشا محسوب می‌شود، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با تداوم اقدامات اطلاعاتی و رصد ابعاد مالی پرونده، گردش عواید حاصل از جرم را نیز مورد بررسی تخصصی قرار دادند.

وی بیان کرد: با دستور مقام قضایی، اقدامات قانونی در خصوص پرونده پولشویی متهم در حال انجام است.

فرمانده انتظامی هرمزگان تاکید کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس بر جرایم اقتصادی تا شناسایی عواید و مسیر گردش مالی حاصل از جرم ادامه خواهد داشت و برخورد با جرایم اقتصادی تنها به کشف جرم اولیه محدود نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با رصد جریان‌های مالی، شناسایی و برخورد با پولشویی و عواید ناشی از جرایم را با جدیت دنبال می‌کند.

منبع ایرنا