فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در میناب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار هادی رفیعی‌کیا گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و اشراف پلیس امنیت اقتصادی بر فعالیت‌های مجرمانه، موضوع قاچاق سازمان‌یافته سوخت در شهرستان میناب به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، متهم این پرونده را که در قاچاق کالای یارانه‌ای از نوع نفت‌گاز فعالیت داشت، شناسایی کردند و پرونده وی برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: متهم این پرونده در دادگاه به اتهام مباشرت در قاچاق سه میلیون و ۸۷۶ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان محکوم شد.

رفیعی‌کیا تصریح کرد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت به‌عنوان جرم منشا محسوب می‌شود، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با تداوم اقدامات اطلاعاتی و رصد ابعاد مالی پرونده، گردش عواید حاصل از جرم را نیز مورد بررسی تخصصی قرار دادند.

وی بیان کرد: با دستور مقام قضایی، اقدامات قانونی در خصوص پرونده پولشویی متهم در حال انجام است.

فرمانده انتظامی هرمزگان تاکید کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس بر جرایم اقتصادی تا شناسایی عواید و مسیر گردش مالی حاصل از جرم ادامه خواهد داشت و برخورد با جرایم اقتصادی تنها به کشف جرم اولیه محدود نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با رصد جریان‌های مالی، شناسایی و برخورد با پولشویی و عواید ناشی از جرایم را با جدیت دنبال می‌کند.

منبع ایرنا 

برچسب ها: پولشویی ، دستگیری
خبرهای مرتبط
گردش مالی ۹۲۵ میلیارد تومانی باند قاچاق شیشه مسدود شد
محکومیت ۱۳۲ متهم پرونده قاچاق سوخت در بندرعباس
انتشار احکام قطعی ۳۷ محکوم یازده پرونده قاچاق و مفاسد اقتصادی هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاریش نازل های جایگاه های سوخت در بندرعباس
راه اندازی کارگروه هرمزگان در شورای عالی استان ها
عرضه ۴۰ لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها در جاسک
مشاهده گلوله‌های آلوده نفتی در ساحل بندرعباس/ مردم از شنا در سواحل آلوده پرهیز کنند
مشاهده گلوله‌های آلوده نفتی در ساحل بندرعباس/ مردم از شنا در سواحل آلوده پرهیز کنند
کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب
آخرین اخبار
کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب
عرضه ۴۰ لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها در جاسک
راه اندازی کارگروه هرمزگان در شورای عالی استان ها
مشاهده گلوله‌های آلوده نفتی در ساحل بندرعباس/ مردم از شنا در سواحل آلوده پرهیز کنند
مشاهده گلوله‌های آلوده نفتی در ساحل بندرعباس/ مردم از شنا در سواحل آلوده پرهیز کنند
پاریش نازل های جایگاه های سوخت در بندرعباس
پروازهای مسیر بندرعباس ـ تهران ۲ برابر شد