باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - همزمان با برگزاری دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان، دیدار صمیمانه با خانواده معظم شهیدان «عبدالهیان» با حضور حجت السلام و المسلمین فاطمی نماینده ولی فقیه در استان، رئیسی فرماندار شهرکرد، صابر خسروی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در این دیدار گفت: خانواده شهدا را چراغ‌های فروزان بصیرت و صبر آنان الگوی بی‌بدیل نسل جوان است.

وی، کنگره شهدا را فرصتی برای بازخوانی سیره شهیدان دانست.

صابر خسروی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: همزمان با برگزاری کنگره ملی شهدا نهضت دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا در سراسر استان با شتاب بیشتری در حال اجراست تا خدمت‌رسانی به این عزیزان به شایستگی انجام شود.

وی افزود: شهادت اوج کمال انسانی است و زنده نگه‌داشتن یاد شهدا، رسالت همگانی ما برای تداوم مسیر انقلاب است.

در پایان این دیدار، با اهدای تابلو فرش منقش به تصاویر شهدا از ایثارگری‌های خانواده شهیدان عبدالهی تجلیل به عمل آمد.