باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید «فوتبال ۱۲۰» به اتفاقات و حواشی جذاب رقابت لیگهای معتبر جهانی در ایام برگزاری مسابقات باشگاهی و به تحلیل رویدادهای مرتبط با بازیهای معتبر اروپایی میپردازد که از امشب پنجشنبه ۲۶ شهریور هر هفته پنجشنبهها ساعت ۲۰ از شبکه ورزش به صورت زنده پخش میشود.
در سری جدید این برنامه ترکیبی زنده و ضبطی، با آیتمهای مختلف به تحلیل مهمترین مسابقات و رویدادهای فوتبالی پرداخته میشود.
فصل جدید «فوتبال ۱۲۰» به تهیه کنندگی پویا خسروی و اجرای حمید محمدی از امشب هر هفته پنجشنبه شبها حوالی ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه ورزش پخش میشود.