سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به استفاده ابزاری از مقدسات اسلامی برای فتنه‌انگیزی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس درباره ادعا‌های مربوط به رهگیری یک پهپاد در مسیر مکه مکرمه، نوشت:

«هرگونه تعرض به اماکن مقدس اسلامی به‌ویژه مکه مکرمه و مدینه منوره و مسجدالاقصی و تهدید زائران و مجاوران آنها محکوم است.

در عین حال، صرف یک ادعا مبنی بر رهگیری یک پهپاد در مسیر مکه مکرمه نمی‌تواند مبنایی برای متهم‌کردن طرفی مشخص باشد؛ به‌ویژه آنکه دولت تغییر و سازندگی یمن این ادعا را صراحتاً رد کرده است.

جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت جلوگیری از سیاسی و امنیتی‌شدن موضوع مقدسات اسلامی و استفاده ابزاری از آن برای فتنه‌انگیزی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای تأکید می‌کند.

نباید از یاد برد که منطقه ما موارد متعددی از عملیات‌های پرچم دروغین را به‌ویژه در ماه‌های اخیر شاهد بوده است که هدف آنها منحرف‌کردن اذهان عمومی از جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه و تفرقه‌انگیزی بین کشور‌های اسلامی بوده است. باید به‌هوش بود!»

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، یمن ، عربستان
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