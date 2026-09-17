باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نظرسنجی ماه اوت موسسه یوگاو نشان داد که ۸۳ درصد از انگلیسی‌ها دیدگاه منفی نسبت به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دارند، در حالی که فقط ۱۳ درصد دیدگاه مثبتی نسبت به او دارند.

در فرانسه، نظرسنجی دوره‌ای ماه اوت نشان داد که تنها ۱۵ درصد از مردم فرانسه نظر مثبتی نسبت به ترامپ دارند، در حالی که ۸۰ درصد نظر منفی دارند. همین امر در آلمان نیز صادق است، جایی که ۸۶ درصد از آلمانی‌ها نظر منفی نسبت به او دارند و تنها ۱۰ درصد هستند که نظر مثبتی نسبت به او دارند.

این نظرسنجی نشان داد که ۸ درصد از ایتالیایی‌ها نظر مثبتی نسبت به دونالد ترامپ دارند، در حالی که ۸۷ درصد نظر منفی دارند. در اسپانیا، ۸۶ درصد از اسپانیایی‌ها نظر منفی نسبت به ترامپ ابراز کردند، در حالی که تنها ۱۱ درصد نظر مثبتی داشتند.

این نظرسنجی نشان داد که فقط ۴ درصد از دانمارکی‌ها نظر مثبتی نسبت به ترامپ دارند، در حالی که ۹۴ درصد نظر منفی دارند. در آمریکا، روزنامه آمریکایی «هیل» از یک نظرسنجی اخیر انجام شده توسط «ناویگیتور ریسرچ» گزارش داد که بیان می‌کرد ۳۱ درصد از اعضای نسل زد که به ترامپ رای دادند، «از رای خود به او پشیمان هستند».

در مورد نسل وای، آنها در جایگاه دوم قرار گرفتند و ۲۸ درصد از آنها گفتند که از حمایت از ترامپ پشیمان هستند، در حالی که ۲۰ درصد از نسل ایکس و ۱۰ درصد از نسل «بیبی بومرها» نیز گفتند که به همین دلیل از این کار پشیمان هستند.

منبع: المیادین