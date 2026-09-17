سخنگوی باشگاه پرسپولیس از پیگیری پرونده شکایت این باشگاه از یاسر آسانی و باشگاه استقلال در کمیته استیناف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی بازگشا سخنگو و مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از یاسر آسانی و باشگاه استقلال اظهار کرد: پس از صدور رأی کمیته انضباطی، باشگاه پرسپولیس پیگیری‌های قانونی خود را ادامه خواهد داد و این پرونده را به کمیته استیناف ارجاع می‌دهد.

او افزود: درحالی که توقع می رفت از نماینده باشگاه پرسپولیس در جلسه کمیته انضباطی بابت شنیدن استدلال ها و توضیحات و ارائه مدارک دعوت به عمل آید، اما متاسفانه بدون دعوت از نمایندگان باشگاه و پیش از آنکه درخواست ما مورد بررسی قرار گیرد، رأی پرونده صادر شد.

بازگشا ادامه داد: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌کردیم رأی کمیته انضباطی چه خواهد بود، قرار است اصل دفاعیات و استدلال های باشگاه را در کمیته استیناف ارائه کنیم و موضوع را از این مسیر قانونی پیگیری خواهیم کرد.

سخنگو و مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره احتمال پیگیری پرونده در مراجع بین‌المللی گفت: باشگاه پرسپولیس از تمام ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق خود استفاده خواهد کرد و در صورت نیاز و پس از طی مراحل قانونی در مراجع داخلی، موضوع در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی نیز قابل پیگیری خواهد بود.

بازگشا تأکید کرد: رویکرد باشگاه در این پرونده، پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی و بر اساس مستندات و مقررات است و پرسپولیس پیگیری‌های قانونی خود را تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داد.