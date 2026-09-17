مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه تائید کرد رجب طیب اردوغان قصد دارد در انتخابات زودهنگام ۲۰۲۸ بار دیگر نامزد ریاست‌جمهوری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مشاور ارشد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز پنجشنبه اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور قصد دارد در انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۸ دوباره برای ریاست جمهوری ترکیه نامزد شود.

به گزارش وب‌سایت ترکیه‌ای ینی شفق، محمت اوچوم، مشاور ارشد ریاست جمهوری ترکیه، تایید کرد که انتظار می‌رود انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ در ۱۶ آوریل برگزار شود و رجب طیب اردوغان برای آخرین بار در این انتخابات شرکت خواهد کرد.

اوچوم همچنین چارچوب قانون اساسی در مورد نامزدی اردوغان را روشن کرد و با تاکید بر اهمیت این روند گفت: «آقای رجب طیب اردوغان برای آخرین بار نامزد خواهد شد.»

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه پیش از این بدون اعلام رسمی، اردوغان را به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ اعلام کرده بود. عمر چلیک، سخنگوی حزب، در آن زمان گفت: «تمام نهاد‌های مجاز به تصمیم‌گیری در حزب ما، موضع بسیار روشن و قاطعی را نشان می‌دهند، نامزد ریاست جمهوری ما، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان است.»

اوچوم اظهار داشت که طبق مفاد قانون اساسی فعلی، رئیس جمهور می‌تواند به طور استثنایی در صورت تصمیم پارلمان برای برگزاری انتخابات جدید در دوره دوم ریاست جمهوری خود، برای انتخاب مجدد نامزد شود و افزود که این وضعیت به او قدرت می‌دهد تا برای سومین دوره ریاست جمهوری نامزد شود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: رئیس جمهور ترکیه ، رجب طیب اردوغان ، انتخابات ترکیه
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