هشدار سازمان هواپیمایی به گران فروشی بلیت ترکیه و عمان

سازمان هواپیمایی کشوری با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرتی و چارترکنندگان، تأکید کرد: توقف پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان مجوزی برای افزایش ناموجه قیمت بلیت نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: به دنبال توقف پرواز‌های شرکت هواپیمایی ماهان به ترکیه و عمان و دریافت برخی گزارش‌ها از افزایش قابل‌توجه قیمت بلیت مسیر‌های مذکور، سازمان هواپیمایی کشوری اخطار داد، کاهش عرضه یا انتقال تقاضای مسافران ماهان به سایر شرکت‌ها، توجیهی برای افزایش نرخ بلیت نیست؛ بنابراین شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و چارترکنندگان موظفند نرخ‌های ناموجه را فوراً اصلاح کنند.

لازم به ذکر است، این الزام تمامی پرواز‌های ایران و ترکیه و ایران و عمان در هر دو جهت، در فروش‌های سیستمی و چارتری و در کلاس‌های اکونومی و بیزینس را شامل می‌شود و دریافت هزینه اضافی با عناوین دیگر نیز مشمول آن است.

مبنای بررسی، نرخ‌های عرضه و فروش پیش از انتشار خبر توقف پرواز‌ها در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ است و مقایسه قیمت‌ها باید با درنظرگرفتن شرایط یکسان از جمله مسیر، کلاس پروازی، زمان سفر، فاصله خرید تا پرواز و شرایط بلیت انجام شود. نرخ‌های بازه زمانی دو هفته پیش از این تاریخ نیز در رسیدگی به تخلفات مورد توجه قرار می‌گیرد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است نرخ‌ها و سوابق فروش را از طریق سامانه‌های فروش، گزارش‌های فروش، قرارداد‌های چارتر و سوابق تغییر قیمت پایش می‌کند و گزارش‌های مسافران، فرودگاه‌ها و مراجع نظارتی نیز در رسیدگی‌ها موثر خواهد بود.

در صورت احراز تخلف، مجوز فعالیت نمایندگی فروش حضوری و اینترنتی به مدت سه ماه تعلیق یا سهمیه مجوز پرواز شرکت هواپیمایی به مقصد ترکیه یا عمان برای سه ماه لغو خواهد شد. در صورت لغو سهمیه، مجوز پرواز‌ها به سایر شرکت‌ها برای حفظ ظرفیت پروازی داده میشود. پرونده تخلفات نیز حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله تعزیرات حکومتی، پلیس فتا و دادسرای ویژه فرودگاه‌های تهران ارجاع می‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است محدودیت ایجادشده در فعالیت یک شرکت هواپیمایی نباید به فرصتی برای افزایش ناموجه نرخ بلیت و تحمیل هزینه مضاعف به مسافران تبدیل شود.

برچسب ها: سازمان هواپیمایی کشوری ، بلیت هواپیما
خبرهای مرتبط
تحریم‌های آمریکا صنعت هوانوردی ایران را متوقف نمی‌کند
انجمن شرکت‌های هواپیمایی
تحریم هوانوردی، ایمنی پرواز و حقوق مسافران را تهدید می‌کند
هیچ پروازی ذهنی انجام نمی‌شود/ ۲۷ فرودگاه در جنگ دچار خسارت شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به‌تدریج جمع‌آوری می‌شوند
طرح «یک روز بدون خودرو» کلید خورد 
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران عامل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۶ شهریور
خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست
۱۲ عرضه اولیه جدید در راه بورس تهران تا پایان/ شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم می‌آیند
افزایش قابل‌ملاحظه تولید گازوئیل
بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور
گام نخست آمادگی برای اوج بار مصرف ۱۴۰۶ برداشته شد/ آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان
آخرین اخبار
بارش‌های رگباری در چند استان کشور
هشدار سازمان هواپیمایی به گران فروشی بلیت ترکیه و عمان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۶ شهریور
برگزاری نشست سازوکار‌های تأمین مالی مسکن اقشار کم‌درآمد
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران عامل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم
افزایش قابل‌ملاحظه تولید گازوئیل
صندوق‌های ارزی ارز‌های خانگی را وارد چرخه اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌کنند
کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به‌تدریج جمع‌آوری می‌شوند
طرح «یک روز بدون خودرو» کلید خورد 
بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور
خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست
گام نخست آمادگی برای اوج بار مصرف ۱۴۰۶ برداشته شد/ آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان
۱۲ عرضه اولیه جدید در راه بورس تهران تا پایان/ شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم می‌آیند
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
ورود موج جدید بارشی به کشور از روز جمعه
پرداخت ۵۵ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران کشور آغاز شد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی
آغاز عملیات اجرایی خط جدید برداشت و انباشت فولاد
یارانه نقدی شهریور ماه دهک‌های اول تا سوم واریز شد
بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن خرما در کشور تولید می شود
احیای همکاری اتاق ایران و مرکز تجارت بین‌الملل در ژنو