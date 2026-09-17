اعتراض ایران به عضویت آمریکا در شورای حکام آژانس انرژی اتمی

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین برگزار شد، در چارچوب دستور کار «انتخاب اعضای شورای حکام» بار دیگر نسبت به معرفی ایالات متحده برای عضویت در این شورا اعتراض کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که این اعتراض صرفاً یک موضوع رویه‌ای نیست، بلکه به اصول بنیادین حقوقی، مسئولیت‌پذیری و اعتبار آژانس مربوط می‌شود. نماینده ایران با اشاره به مفاد اساسنامه آژانس، تصریح کرد که هیچ کشوری نباید صرفاً بر اساس پیشرفت در فناوری هسته‌ای برای عضویت در شورای حکام انتخاب شود و چنین برداشتی را تحریفی از ماده VI.A.۱ دانست.

در ادامه، با استناد به مواد مختلف اساسنامه از جمله III.B.۱، IV.B و IV.C، بر لزوم پایبندی اعضا به اصول منشور ملل متحد، ترویج صلح و اجرای تعهدات با حسن نیت تأکید شده است. این بیانیه نتیجه می‌گیرد که معیار عضویت در شورای حکام نباید به توانمندی فناورانه محدود شود.

نماینده ایران همچنین با اشاره به تحولات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، ایالات متحده را به انجام اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران و نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل متهم کرد. در این بیانیه ادعا شده است که این اقدامات شامل حملات گسترده و نیز مواردی از جنایات جنگی بوده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، به حملات صورت‌گرفته علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره شده و این اقدامات، نقض اصول سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس توصیف شده است.

نماینده جمهوری اسلامی ایران با طرح این پرسش که آیا کشوری با چنین سابقه‌ای می‌تواند به تعهدات خود پایبند تلقی شود، خواستار توجه به مفاد ماده XIX.B درباره امکان تعلیق عضویت شد.

در پایان، ایران تأکید کرد که عضویت ایالات متحده در شورای حکام موجب ایجاد تعارض منافع، تضعیف بی‌طرفی و کاهش اعتماد به آژانس خواهد شد و بر همین اساس، این کشور ضمن رد این معرفی، اعلام کرد که خود را از این تصمیم مبرا می‌داند.