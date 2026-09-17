باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در ادامه ادعاهای عربستان مبنی بر حمله پهپادی به شهر مکه، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان گفت که با توجه به حملات اخیر، زمان آن فرا رسیده است که توافق مکه با عربستان و ترکیه به اجرا گذاشته شود.

آصف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پاکستانی «ژئو نیوز» گفت که اسلام‌آباد همچنان به حفاظت از عربستان و اماکن مقدس این کشور متعهد است و افزود که حتی بدون وجود توافق نیز، حفاظت از این اماکن وظیفه پاکستان است.

وزیر دفاع پاکستان اضافه کرد که این کشور به تلاش‌های خود برای جلوگیری از گسترش درگیری ادامه خواهد داد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود انصارالله یمن ادعای حمله پهپادی به شهر مکه را صراحتا رد کرده است. دفتر سیاسی انصارالله روز گذشته در بیانیه‌ای گفت: «مکه مکرمه و سایر مقدسات اسلامی نزد تمامی ملت‌های مسلمان و در صدر آنان مردم یمن، جایگاهی والا و عظیم دارد و ریاض نمی‌تواند در تکریم مکه مکرمه و بزرگداشت مقدسات اسلامی، مدعی پیشی گرفتن بر مردم یمن باشد».

انصارالله ادعا‌هایی از این دست را تلاشی برای «فریب افکار عمومی» دانسته و تاکید کرد که به تلاش برای لغو محاصره همه جانبه یمن ادامه خواهد داد.

شایان ذکر است که توافق دفاعی مشترک مکه اواسط مرداد امسال میان پاکستان، عربستان و ترکیه امضا شد. بر اساس این توافق، حمله به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه طرف تلقی می‌شود.

منبع: الجزیره