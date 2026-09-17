باشگاه خبرنگاران جوان - جزئیات «تمدید دوم» مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۵ اعلام شد.
پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش دورههای مهندسی فناوری وکارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۵ به تاریخ ۱۷ شهریور و اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام در تاریخ ۲۳ شهریور، اصلاحات جدید اعلام شد.
به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آندسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت نام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ثبت نام اقدام کنند؛ لذا متقاضیان میتوانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اصلاحات این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.
ضمنا آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت نام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ ۲۹ شهریور نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
رشته محلهای جدید در سایت سازمان سنجش درج شده است.
«تمدید دوم» مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی
همچنین جزئیات «تمدید دوم» مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۵ اعلام شد.
پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۵ به تاریخ ۱۷ شهریور و اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام در تاریخ ۲۳ شهریور، اصلاحات جدید اعلام شد.
به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آندسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت نام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ثبت نام اقدام کنند؛ لذا متقاضیان میتوانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اصلاحات این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.
ضمنا آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت نام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ ۲۹ شهریور نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
رشته محلهای جدید پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» در سایت سازمان سنجش درج شده است.
منبع: سازمان سنجش