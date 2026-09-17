پرونده مستند «جزئیات» با نگاهی متفاوت به لایه‌های پنهان زندگی مردم در جنوب و دل جنگ، امشب به آخرین قسمت خود در فصل جاری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده مستند «جزئیات» با نگاهی متفاوت به لایه‌های پنهان زندگی مردم در جنوب و دل جنگ، امشب به آخرین قسمت خود در فصل جاری می‌رسد.

 این برنامه که به تهیه‌کنندگی علیرضا خوش‌بیان و با نویسندگی و اجرای کامران نجف‌زاده تولید شده است، توانست در طول پخش خود، با رویکردی جست‌وجوگرانه و زبانی روایی، مخاطبان بسیاری را با خود همراه کند.

بخش‌های دیدنی و تأثیرگذار این مجموعه، به‌ویژه در ایام حضور کامران نجف‌زاده در دل جنگ و مناطق جنوبی کشور، بازتابی گسترده داشت.

 نجف‌زاده در این سفر، روایت‌های مستند و دست‌اولی از روزگار جنگ و زندگی مردم جنوب را به تصویر کشید که با استقبال وسیع و میلیونی کاربران در فضای مجازی روبه‌رو شد و نشان داد که روایتِ صادقانه از «جزئیات» زندگی، همچنان قلب مخاطب را تسخیر می‌کند.

امشب پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۳ در شبکه نسیم در قسمت پایانی، دوربین «جزئیات» بار دیگر به سراغ خارک می‌رود تا پرونده این فصل را با نگاهی عمیق ببندد.

برچسب ها: خارک ، مستند تلویزیونی
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