شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی تلفن ثابت و اینترنت ۵۰ هزار مشترک بعد از ۸ ماه در شهرستان ری استان تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اهمیت اینترنت در زندگی روزمره بسیار پررنگ و حیاتی است بطوریکه حتی یک روز بدون اینترنت تمامی امور مختل می‌شوند. امروزه تمامی کار‌ها هر کدام به نحوی با اینترنت انجام می‌شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اهالی شهرستان ری استان تهران با مشکلاتی در زمینه تلفن ثابت، اینترنت و خدمات مخابراتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این موضوع با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، مشکلات آنها را دوچندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

مدت ۸ ماه است که ۵۰ هزار نفر از اهالی شهرستان ری استان تهران با مشکلات جدی در حوزه تلفن ثابت، اینترنت و خدمات مخابراتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی که نه‌تنها حل نشده، بلکه با گذشت زمان به یک معضل عمومی تبدیل شده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۳، پس از آنکه مشخص شد محدوده محل سکونت ما در سایت نورسا در محدوده فیبر نوری قرار دارد، برای دریافت فیبر نوری اقدام کردیم. اما از همان ابتدا پاسخ‌ها یکسان بود: «بستر فراهم نیست، باید منتظر بمانید.» پیگیری از مرکز مخابرات و پیمانکاران نیز نتیجه‌ای جز وعده‌های تکراری و پاسکاری نداشت. پس از مدتی مشخص شد که موضوع فقط نبود امکانات نیست؛ چراکه حتی برای انتقال یک خط تلفن ثابت نیز ماه‌ها با همین پاسخ مواجه شدیم. حدود ۶ ماه اعلام می‌کردند «امکانات وجود ندارد»، اما در همان محدوده و حتی در همسایگی ما، خط فرد دیگری منتقل شد. پس از آنکه پیگیری‌های حضوری نتیجه‌ای نداد. لطفا صدای ما باشید.

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