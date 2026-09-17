شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی تلفن ثابت و اینترنت ۵۰ هزار مشترک بعد از ۸ ماه در شهرستان ری استان تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اهمیت اینترنت در زندگی روزمره بسیار پررنگ و حیاتی است بطوریکه حتی یک روز بدون اینترنت تمامی امور مختل می‌شوند. امروزه تمامی کار‌ها هر کدام به نحوی با اینترنت انجام می‌شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اهالی شهرستان ری استان تهران با مشکلاتی در زمینه تلفن ثابت، اینترنت و خدمات مخابراتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این موضوع با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، مشکلات آنها را دوچندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

مدت ۸ ماه است که ۵۰ هزار نفر از اهالی شهرستان ری استان تهران با مشکلات جدی در حوزه تلفن ثابت، اینترنت و خدمات مخابراتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی که نه‌تنها حل نشده، بلکه با گذشت زمان به یک معضل عمومی تبدیل شده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۳، پس از آنکه مشخص شد محدوده محل سکونت ما در سایت نورسا در محدوده فیبر نوری قرار دارد، برای دریافت فیبر نوری اقدام کردیم. اما از همان ابتدا پاسخ‌ها یکسان بود: «بستر فراهم نیست، باید منتظر بمانید.» پیگیری از مرکز مخابرات و پیمانکاران نیز نتیجه‌ای جز وعده‌های تکراری و پاسکاری نداشت. پس از مدتی مشخص شد که موضوع فقط نبود امکانات نیست؛ چراکه حتی برای انتقال یک خط تلفن ثابت نیز ماه‌ها با همین پاسخ مواجه شدیم. حدود ۶ ماه اعلام می‌کردند «امکانات وجود ندارد»، اما در همان محدوده و حتی در همسایگی ما، خط فرد دیگری منتقل شد. پس از آنکه پیگیری‌های حضوری نتیجه‌ای نداد. لطفا صدای ما باشید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: قطعی تلفن ثابت ، خدمات اینترنت ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
درخواست داوطلبان برای تعویق آزمون دکتری
شهروندخبرنگار همدان؛
استقبال بی نظیر مردم نهاوند از دروازه بان تیم ملی فوتبال بانوان هنگام بازگشت به کشور
قطعی اینترنت اهالی روستای ابراهیم آباد نهبندان را به دردسرانداخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تسریع در پرداخت وام فرزندآوری درخواست متقاضیان کاشمری شد
روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه + عکس
پازل همدلی چهارمین سال استمرار پیوندِ امید برای دانش آموزان کم برخوردار فارس + فیلم
۲۰۰ شب تجلی حماسه حضور مردم انقلابی ماهدشت در میدان مقاومت + عکس
تداوم حضور مردم با صلابت شهباز در قرارهای شبانه + فیلم
حضور مردم انقلابی مشهد در تجمعات ایستادگی و مقاومت + فیلم
گلایه ۵۰ هزار مشترک شهرری از قطعی تلفن ثابت و اینترنت
آخرین اخبار
گلایه ۵۰ هزار مشترک شهرری از قطعی تلفن ثابت و اینترنت
حضور مردم انقلابی مشهد در تجمعات ایستادگی و مقاومت + فیلم
تداوم حضور مردم با صلابت شهباز در قرارهای شبانه + فیلم
تسریع در پرداخت وام فرزندآوری درخواست متقاضیان کاشمری شد
۲۰۰ شب تجلی حماسه حضور مردم انقلابی ماهدشت در میدان مقاومت + عکس
پازل همدلی چهارمین سال استمرار پیوندِ امید برای دانش آموزان کم برخوردار فارس + فیلم
روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه + عکس