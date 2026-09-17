باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - جلسه شورای اداری شهرستان سلماس با حضور استاندار آذربایجان غربی، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان برگزار شد.

فرماندار سلماس در این جلسه گفت: تیم تحت راهبری استاندار آذربایجان غربی درصدد زدودن غبار محرومیت از این استان است و این موضوع افتخاری بزرگ برای تک تک اعضای این تیم است.

وی افزود: دفاتر کار ما باید همواره روی سرمایه گذاران باز باشد و تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه گذار انجام دهیم.

فرماندار سلماس گفت: مرز کوزه رش آرزوی دیرینه مردم سلماس بود که امروز با تلاش های استاندار در مجموعه دولت و پیگیری های مجاهدانه نماینده مردم سلماس امروز دیگر یک آرزو‌ نیست و بلکه بیشتر از همیشه به واقعیت نزدیک شده است.

دکتر فتحی منطقه ویژه اقتصادی و مسیر ریلی را از مکمل های توسعه اقتصادی کنار پایانه مرزی کوزه رس عنوان کرد و گفت:با به ثمر نشستن این موضوعات شاهد شکوفایی اقتصادی بی نظیری در سلماس خواهیم بود.

سردار دکتر رضازاده،نماینده مردم سلماس نیز ضمن عرض خیرمقدم خدمت استاندار و سایر مسئولین حاضر در جلسه شورای اداری گفت: امروز جا دارد به وزیر محترم کشور و استاندار آذربایجان غربی و تمام مدیران کل دخیل در امر گشایش پایانه مرزی کوزه رش خداقوت گفته و از تلاش این عزیزان تشکر نمایم.

وی افزود: استاندار آذربایجان غربی بصورت شبانه روزی در کنار شورای تامین و شورای اداری استان تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی به مردم انجام می دهند و رتبه بندی های مربوطه همواره خوش می درخشند و جزو مدیران ممتاز هستند.

نماینده مردم سلماس در ادامه با اشاره به دیدار ها مهم انجام شده در راستای توسعه سلماس در پایتخت گفت:این دیدار ها در سطوح متفاوت ادامه خواهد داشت تا در نهایت شاهد توسعه پایدار در شهرستان سلماس باشیم.