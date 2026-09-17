باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی برومندی روز پنجشنبه در جمع فعالان حوزه زراعت و باغبانی شهرستان مراغه، افزود: ایران با تولید حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب در سال، رتبه چهارم جهان در تولید این محصول را دارد.
به گفته وی سالانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیب در ایران به صورت تازهخوری مصرف میشود و بیش از ۶۵۰ هزار تن نیز در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.
برومندی اظهار کرد: با توجه به ارزآوری بخش باغبانی در دو سال گذشته بازارهای جدیدی برای محصولات کشاورزی کشور ایجاد شده و صادرات سیب به فیلیپین نیز آغاز شده است که تحولی چشم گیر در این زمینه به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه آذربایجانشرقی سالانه حدود ۷۰۰ هزار تن سیب تولید میکند، یادآور شد: این استان پس از آذربایجان غربی در جایگاه دوم تولید سیب کشور قرار دارد و شهرستان مراغه نیز با تولید حدود ۲۳۰ هزار تن سیب رتبه نخست آذربایجانشرقی را به خود اختصاص داده است.
برومندی ظرفیتهای باغبانی مراغه را بسیار وسیع خواند و اضافه کرد: این شهرستان حدود ۲۷ هزار هکتار باغ دارد که ۱۸ هزار هکتار آن به باغات سیب اختصاص یافته است.
وی نگهداری و فرآوری سیب را از ظرفیتهای مهم آذربایجان شرقی و مراغه اعلام و اظهار کرد: در تولید سیب باید حداقل ۵۰ درصد ظرفیت ذخیرهسازی متناسب با تولید وجود داشته باشد که این استان ۵۰۰ هزار تن ظرفیت ذخیرهسازی و ۱۴۰ هزار تن ظرفیت فرآوری دارد.
برومندی از برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خبر داد و افزود: روشهای جدید تأمین مالی برای راهاندازی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش باغبانی در نظر گرفته شده است.
وی از توسعه ارقام جدید سیب در مراغه و جنوب آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: تلاش میکنیم سیب مراغه را به ثبت رسانده و برای آن نشان بینالمللی دریافت کنیم و بر همین اساس شیوهنامه صادرات سیب تهیه و برای بررسی به حوزه بازرگانی ارائه شده است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی را از اقدامات مهم در این بخش عنوان کرد و با اشاره به نامگذاری هفتم مهر به عنوان «روز سیب» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اقدام را در راستای تقویت برند و جایگاه این محصول برشمرد.
برومندی گفت: در وزارت جهاد کشاورزی میز تخصصی سیب فعال است و مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئولیت پیگیری امور مرتبط با این محصول را بر عهده دارد.
وی با اشاره به ظرفیت کشاورزی قراردادی در تولید سیب، اظهار کرد: بخش عمده تولید سیب در چین از طریق کشاورزی قراردادی انجام میشود و ظرفیت استفاده از این روش و دریافت تسهیلات مرتبط با آن در وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است.