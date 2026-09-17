مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت ۲۰۰ شب حضور مردم گفت: تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو، تنگه هرمز را نخواهیم گشود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام محمدباقر ذوالقدر مشاور سیاسی رهبر معظّم انقلاب به شرح زیر است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

دویست شبانه روز ایستادگی و پایداری ملتی که پنجاه سال پنجه در پنجه استکبار افکنده و از موجودیت، هویت، استقلال و آرمان‌های خود دفاع کرده است، کابوس دشمنانی است که آمده بودند این ملت را سه روزه شکست دهند، زهی خیال باطل!

این ملت اراده کرده است شاخ دشمن متجاوز را بشکند و کمر مستکبران را به خاک بمالد و دست جهانخواران نفت‌خوار را برای همیشه از تجاوز به این خاک پاک قطع کند و انتقام خون رهبر شهید، کودکان میناب، نوجوانان لامرد، سربازان بمپور و دریادلان ناو دنا و هزاران شهید مظلوم خود را از آنها بستاند.

رزمندگان ما تا به زیر کشیدن ترامپ جنایتکار و نتانیاهوی خونخوار از اریکه قدرت، تنگه هرمز را نخواهند گشود و این اولین مرحله انتقام ملت ایران است.

محمدباقر ذوالقدر
مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب»

برچسب ها: محمدباقر ذوالقدر ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز
قالیباف: انتظارات تورمی آمریکا به تنگه هرمز و باب المندب وابسته است
انتصاب ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واقعیت ماجرای علی الطاهر؛ نتانیاهو به‌دنبال فریب افکار عمومی با دروغ‌پردازی
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۶ شهریور
ایران ادعای سوئد را رد کرد؛ دیپلمات سوئدی ظرف ۴۸ ساعت تهران را ترک کند
هر گونه اشتباه محاسباتی دشمن با قدرت پاسخ داده می‌شود
دولت به‌دنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده است
ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند
هشدار بقائی: ادعای رهگیری پهپاد در مسیر مکه نیازمند هوشیاری است
دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای حضور در اجتماع «جان‌فدایان ایران»
انهدام پهپاد MQ-9 آمریکا در آسمان قشم توسط سپاه
سردار ابن‌الرضا: آینده صنعت دفاعی بدون مشارکت جدی بانوان قابل تصور نیست
آخرین اخبار
۲۰۰ شب حضور حماسی مردم، جهش قدرت اجتماعی در تکمیل قدرت نظامی و ملی بود
ذوالقدر: تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو، تنگه هرمز را نخواهیم گشود
اعتراض ایران به عضویت آمریکا در شورای حکام آژانس انرژی اتمی
انهدام پهپاد MQ-9 آمریکا در آسمان قشم توسط سپاه
هشدار بقائی: ادعای رهگیری پهپاد در مسیر مکه نیازمند هوشیاری است
سردار ابن‌الرضا: آینده صنعت دفاعی بدون مشارکت جدی بانوان قابل تصور نیست
ایران ادعای سوئد را رد کرد؛ دیپلمات سوئدی ظرف ۴۸ ساعت تهران را ترک کند
دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای حضور در اجتماع «جان‌فدایان ایران»
۲۰۰ شب خیابان‌ها و میادین، سنگر و رزمایش اراده‌ها بود
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند
هر گونه اشتباه محاسباتی دشمن با قدرت پاسخ داده می‌شود
دویست شب حضور مردم، ستون پایدار پدافندی ایران است
ادای احترام عارف به ۲۰۰ شب مقاومت تاریخی ایرانیان
واقعیت ماجرای علی الطاهر؛ نتانیاهو به‌دنبال فریب افکار عمومی با دروغ‌پردازی
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۶ شهریور
دولت به‌دنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده است
سرلشکر رضایی: به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم
سردار محبی: آمریکا به مونتاژ تصاویر و روایت‌سازی هالیوودی عادت دارد
رئیس جمهور به عیادت موسوی گرمارودی رفت
حضور حماسی مردم، شکل نوینی از استقامت و هماهنگی میدان با خیابان را نشان داد
قالیباف: انتظارات تورمی آمریکا به تنگه هرمز و باب المندب وابسته است
دولت وفاق ملی در کنار نیرو‌های مسلح و ملت ایستاده است
پزشکیان: همسایگی، تاریخ و فرهنگ مشترک ایران و اقلیم کردستان برای ما بسیار باارزش است
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فیدان درباره تحولات منطقه
تصویب ایجاد ۲ مرز جدید بین ایران و ترکیه
بقائی: آلمان حتی شجاعت محکوم کردن تجاوز به ایران را نداشت
آمادگی نیروهای مسلح بیشتر از جنگ تحمیلی سوم است
عارف: هزینه تأخیر پروژه‌های مسکن جبران شود