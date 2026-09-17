مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: طی پنج ماهه سال جاری دو میلیون و ۱۰۵ هزار و ۴۶۵ تُن کالا در قالب ۱۵۸ هزار و ۴۳۱ بارنامه از مبادی این استان با ناوگان باری جابه‌جا شده است. ‌

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهندس عارف امرایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، دو میلیون و ۱۰۵ هزار و ۴۶۵ تُن کالا در قالب ۱۵۸ هزار و ۴۳۱ بارنامه از مبادی این استان با ناوگان باری جابه‌جا شده است.

وی ادامه داد: جابجایی این مقدار کالا توسط، ۲۱ هزار و ۱۱۰ راننده، ۱۴۷ شرکت حمل و نقل و ۱۳هزار ۴۴۹ ناوگان باری سنگین جابجا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان بیان کرد: از ابتدای سال جاری مجوز فعالیت ۲ شرکت حمل و نقل کالا در استان صادر شده است همچنین، سالن اعلام بار مجازی در شهرستان الیگودرز و سامانه اعلام بار مجازی معادن سنگ دریژان در شهرستان دورود جهت ساماندهی حمل تولیدات در این شهرستان‌ها راه اندازی شده است.

‌منبع: راهداری لرستان

برچسب ها: راهداری ، لرستان
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