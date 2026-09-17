باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع عالی رتبه به المیادین گفت که ریاض از عمان خواسته است تا از یمن بخواهد با آتش بس دو هفتهای موافقت کند که طی آن مذاکراتی برای رسیدگی به اوضاع انسانی در یمن انجام خواهد شد.
این منبع عالی رتبه تایید کرد که عربستان تاکید کرده است که در طول دوره آتشبس پیشنهادی، توافقی در مورد پرونده بشردوستانه در یمن اعلام خواهد شد.
در همین زمینه، عبدالله الفرح، رئیس دفتر یمن شبکه المیادین، خاطرنشان کرد که این تحول نشان دهنده روی آوردن عربستان سعودی به این گزینه پس از شکست در ایجاد ائتلاف علیه صنعا است.
این در حالی است که نیروهای مسلح یمن پس از حملات پیشگیرانه علیه تجمعات مزدوران آنها، در چندین استان با نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی درگیر هستند، در حالی که عربستان سعودی حملات هوایی خود را علیه تعدادی از استانها انجام میدهد و نیروهای یمنی همچنان به این حملات پاسخ میدهند.
چندی پیش نیروهای مسلح یمن در پاسخ به تجاوز سعودی و محاصرهای که سالهاست بر این کشور تحمیل شده است، معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» را اعلام کردند.
منبع: المیادین