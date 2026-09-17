باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - قلعه فلک‌الافلاک، این نماد دیرپای تاریخ و هویت لرستان، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ بنایی که به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، در طول قرن‌ها از حمله با تیر و کمان و منجنیق تا حملات موشکی روزگار معاصر را پشت سر گذاشته و همچنان پابرجا مانده است.

عطا حسن‌پور با تأکید بر اینکه تخریب هر بنای تاریخی تنها از بین رفتن بخشی از یک ساختمان نیست، هشدار داد: «با تخریب آثار تاریخی، بخشی از حافظه یک ملت خاموش می‌شود.»

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان در برنامه رادیویی «مردم و مسئولان» با تشریح آخرین وضعیت مرمت و ساماندهی قلعه فلک‌الافلاک، از آغاز اقدامات عمرانی پیرامون این اثر، توسعه محورهای گردشگری خرم‌آباد، راه‌اندازی هتل‌های جدید، افزایش بوم‌گردی‌ها، تقویت صنایع‌دستی و پیگیری ثبت جهانی آثار استان خبر داد؛ برنامه‌هایی که می‌تواند فصل تازه‌ای در مسیر حفاظت از میراث فرهنگی و رونق گردشگری لرستان رقم بزند.

فلک‌الافلاک؛ میراثی که نباید قربانی توسعه بی‌برنامه شود

حسن‌پور در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به ارزش تاریخی بناهای لرستان گفت: هر بنای تاریخی حاصل سال‌ها و قرن‌ها تلاش، هنر و زندگی نسل‌های گذشته است و بازتولید آن امکان‌پذیر نیست.

او با تأکید بر جایگاه آثار تاریخی در هویت ملی افزود: «هر کشوری به داشته‌ها، تاریخ و تمدنش می‌نازد» و ایران نیز بخش بزرگی از هویت و پشتوانه فرهنگی خود را از آثار تاریخی و تمدنی به ارث برده است.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی لرستان، قلعه فلک‌الافلاک در جریان جنگ اخیر هدف حمله موشکی قرار گرفت، اما این حمله نه‌تنها نتوانست ارزش فرهنگی آن را از بین ببرد، بلکه اهمیت حفاظت از این بنای تاریخی را بیش از پیش نمایان کرد.

حسن‌پور اظهار کرد که پس از این حادثه، مکاتباتی با یونسکو انجام شد و دبیرکل یونسکو نیز در سفر به ایران، در جریان بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی کشور، درباره اهمیت این میراث سخن گفت.

وی افزود: «دشمن هیچ‌گاه موفق نشد به تمدن و غنای تاریخی ایران آسیب بزند» و تأکید کرد که حفاظت از بناهای تاریخی باید به یک وظیفه عمومی و ملی تبدیل شود.

۲۵ متر عقب‌نشینی دیوارها؛ گام تازه برای ساماندهی حریم قلعه

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان با اشاره به اقدامات عمرانی پیرامون قلعه فلک‌الافلاک گفت: پس از آتش‌بس، عملیات ساماندهی دامنه قلعه با حمایت وزیر میراث فرهنگی، استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان آغاز شد.

او از عقب‌نشینی ۲۵ متری دیوارهای پیرامون قلعه و ایجاد فضای بازتر در محدوده ورودی خبر داد و گفت این اقدامات با هدف بهبود منظر پیرامونی، ایجاد فضای مناسب برای حضور مردم و ساماندهی دسترسی‌های گردشگری انجام شده است.

به گفته حسن‌پور، در ادامه این طرح، برنامه‌هایی برای توسعه ورودی شمالی قلعه، ساماندهی محدوده روبه‌روی خیابان ۲۴ متری حکیم، ایجاد فضای مناسب پیرامون پل حاجی و پارک گل‌سرخ در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از اجرای طرح‌هایی در محدوده پل افلاک و پل خیرساز قاضی خبر داد و افزود: «قصد داریم در آینده پل گپ را به محور پیاده تبدیل کنیم» تا خیابان افلاک و پل گپ به یکدیگر متصل شوند و محور گردشگری منسجم‌تری در این محدوده شکل بگیرد.

حسن‌پور تصریح کرد که اجرای این طرح‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و شهرداری، همیاری شهرداری‌ها، راهداری، راه و شهرسازی و دیگر نهادهای اجرایی استان در این زمینه مشارکت دارند.

۱۲۰۰ کامیون نخاله از قلعه خارج شد

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان مدیرکل میراث فرهنگی لرستان، تشریح اقدامات انجام‌شده برای پاکسازی و ساماندهی قلعه فلک‌الافلاک بود.

حسن‌پور با اشاره به حجم گسترده آوار و نخاله‌های موجود در مجموعه گفت: «سه هفته، به‌صورت شبانه‌روزی کار کردیم» تا نخاله‌ها و آوارهای موجود از محوطه قلعه خارج شود.

او میزان نخاله‌های خارج‌شده را حدود یک‌هزار و ۲۵۰ کامیون اعلام کرد و افزود که این عملیات طی ۲۱ روز انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان درباره زمان‌بندی ادامه طرح نیز گفت: در صورت تأمین به‌موقع اعتبار، بخش پیرامونی قلعه تا نوروز به پایان خواهد رسید؛ هرچند بخش داخلی مجموعه نیازمند زمان بیشتری برای تکمیل عملیات است