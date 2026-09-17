معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو گفت: ما برای تامین داروی مورد نیاز در کشور آماده همکاری با شرکتهای وارد کننده و معتبر که در این حوزه می توانند کمک کنند هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی روز پنجشنبه در اختتامیه جلسه هماندیشی دبیران کلان مناطق دهگانه دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مشهد افزود: دارو اگر خارج از زنجیره وارد شود، سلامت آن قابل تضمین نیست.
وی عنوان کرد: بسیاری از داروهای که خارج از زنجیره تامین دارو وارد و در قالب کشفیات قاچاق شناسایی شدند، عموما با اسم داروی خارجی و با برند خارجی فروخته میشوند، اما فاقد هرگونه ماده موثره است و علت اینکه با ورود این داروها مخالفت میشود آن است که عمده داروهای قاچاق جنبه درمانی نداشته و فاقد ماده موثره هستند یا بعضی از آنها دارای ناخالصیهای بوده که میتواند خطرناک باشد.
معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو بیان کرد: برای وارد کردن و تامین دارو حتما از ظرفیت مجموعه هایی، چون آستان قدس رضوی که دارای موسسه خدمات رضوی و شرکتهای رسمی صادراتی و وارداتی دارو در این حوزه است استفاده خواهیم کرد و مجوزهای لازم برای این موضوع صادر خواهیم شد.
پیر صالحی افزود: برای تکمیل ساختمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز هم هر کمکی بشود انجام خواهد شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم گفت: در شرایط کنونی کشور که با تحریمها به ویژه در حوزه دارو مواجه است، برخی از داروخانههای دارای شرایط میتوانند با وارد کردن دارو به کشور در دور زدن تحریمها کمک کند.
دکتر محمود محمدزاده شبستری افزود: در شرایط فعلی کشور؛ باید هر ظرفیت ممکن اابته تحت شرایط خاص و نظارتی به کمک واردات دارو به کشور بیاید.
وی افزود: حدود ۲ سال است که در مشهد تعزیرات حکومتی استان به حوزه داروخانهها ورود کرده است که این امر دارای جنبه مثبتی از جمله پیشگیری از قاچاق دارو و نیز نظارت بر حوزه دارو و کنترل قیمت آن دارد.
شبستری پیشنهاد کرد: به جای برخورد با این داروخانههایی که با ورود دارو به کشور بخشی از کمبودهای دارویی را پوشش میدهند، یک سیستم نظارتی مناسب ایجاد شود که اگر این داروخانهها دارو وارد کنند، تاییدیه وزارتخانه را بگیرند و بتوانند دارو را عرضه کنند و از این طریق بر این موضوع نظارت شود.
وی با بیان این که همچنین نهادهایی که دارای سرمایه هستند همچون آستان قدس رضوی میتوانند برای تامین دارو در این حوزه سرمایه گذاری کرده و به داروخانههای برای خرید دارو وام بدهند، گفت: به عنوان مثال آستان قدس رضوی حاضر است وام و سرمایه کلان در اختیار داروخانه امام بگذارد تا این داروخونه نیز با آوردن دارو به جبران کمبودهای دارویی کمک کند.