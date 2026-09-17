قوه قضاییه اعلام کرد: ماموران خاطی برخورد ناپسند با فرد تبریزی در بازداشت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قوه قضاییه اعلام کرد: از شب گذشته تصویری در فضای مجازی از برخورد چند مامور خاطی با یک فرد در تبریز منتشر شده است.

پیگیری‌ها از سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این زمینه حکایت از آن دارند که علاوه بر برخورد آیین نامه‌ای و درون سازمانی فراجا با عوامل خاطی حاضر در فیلم و همچنین دلجویی از فرد مزبور، دستگاه قضایی هم بلافاصله در مورد افراد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داده است و در حال حاضر ماموران مورد اشاره در بازداشت هستند.

این گزارش حاکی است؛ تحقیقات قضایی در مورد این موضوع ادامه دارد و دستگاه قضایی وفق قانون با خاطیان برخورد بدون مماشات خواهد داشت.

برچسب ها: قوه قضاییه ، سازمان قضایی نیروهای مسلح
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