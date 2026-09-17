باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان، مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، با اشاره به بارشهای پیشرو در بخشهایی از کشور گفت: امروز در استانهای ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، قزوین، بخشهایی از البرز، تهران و آذربایجان شرقی بارش خواهیم داشت، اما حجم این بارشها به اندازه بارشهای خسارتزای اخیر نیست.
ضیائیان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی اظهار کرد: هشدار نارنجی برای مناطق محدودی صادر شده و نباید این هشدار را به معنای وقوع بارشهای بسیار سنگین در همه مناطق دانست.
وی افزود: امروز در استانهای ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، قزوین، بخشهایی از استان البرز، تهران و آذربایجان شرقی انتظار بارش داریم، اما به هیچ وجه حجم بارشها به اندازه بارشهایی که پیش از این خساراتی به همراه داشت، نخواهد بود.
مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر رگباری بودن بارشها در این فصل ادامه داد: با توجه به ماهیت رگباری بارشها، توصیه میکنیم بهویژه در ساعات بعدازظهر از قرار گرفتن در بستر رودخانهها و مسیلها پرهیز شود تا شاهد بروز مشکل و حادثه نباشیم.
ضیائیان گفت: بارشها در اغلب استانهای ذکرشده طی امروز ملایم خواهد بود و تنها در ارتفاعات استان تهران ممکن است بارشها از شدت بیشتری برخوردار باشد.
النینو یکی از عوامل مؤثر بر بارشهای کشور
وی درباره تأثیر پدیده النینو بر بارشهای پیشرو نیز اظهار کرد: عوامل بسیار متعددی در شکلگیری و تقویت سامانههای بارشی مؤثر هستند و نمیتوان هر سامانه بارشی را مستقیماً به النینو نسبت داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا توضیح داد: النینو پدیدهای است که در اقیانوس آرام و در نزدیکی خط استوا اتفاق میافتد و بهصورت غیرمستقیم بر کشور ما اثر میگذارد.
وی افزود: یکی از اثرات النینو این است که شرایط را برای عبور راحتتر سامانههای بارشی از کشور فراهم میکند و موجب تسهیل جریانهای رطوبتی و صعودی در کشور میشود؛ البته در کنار آن، عوامل متعدد دیگری نیز بر شدت و ضعف بارشها تأثیرگذار هستند.
ضیائیان تصریح کرد: در مجموع، النینو یکی از عوامل مؤثر بر بارشهای پیشرو است، اما آثار آن تنها به یک سامانه بارشی محدود نمیشود و میتواند تا زمستان نیز ادامه داشته باشد. ترکیب این پدیده با سایر عوامل جوی میتواند شدت و ضعف بارشها را تعیین کند.
توصیه هواشناسی به کشاورزان و دامداران
مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور همچنین درباره ضرورت مراقبتهای بیشتر در روزهای پیشرو گفت: توصیههای ما بهویژه برای کشاورزان، تولیدکنندگان و دامداران این است که با توجه به تغییرات جوی، اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی انجام دهند.
وی با بیان اینکه پیشبینیها حاکی از بارشهای نرمال یا کمی بیشتر از نرمال است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سالهای گذشته دورههایی از خشکسالی را پشت سر گذاشتهایم، این بارشها میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد.
ضیائیان ادامه داد: در عین حال لازم است اقداماتی مانند پاکسازی کانالها، دهانه پلها و لایروبی مسیرهای عبور آب انجام شود تا در صورت وقوع بارشهای رگباری، مشکلی از بابت آبگرفتگی و جریان آب ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با انجام اقدامات پیشگیرانه، بارشهای پیشرو بدون خسارت سپری شود و تنها خیر و برکت آن برای کشور باقی بماند.