مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از پیداشدن پیکر بی جان جوان غرق شده در رودخانه زرینه رود هبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده -  حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: پس از اعلام گزارش غرق‌شدن جوان ۱۹ساله در ساعت ۱۴:۴۲ روز پنجشنبه  ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، در رودخانه زرینه رود، عملیات پیداکردن پیکر وی  آغاز شد و تیم‌های امدادی با مشارکت نیروهای مردمی، عملیات جست‌وجو در رودخانه زرینه‌رود را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان  یادآورشد:با تلاش نجاتگران پایگاه امدادونجات احمدآباد، نیروهای مردمی و سایر سازمان‌های امدادی، پیکر این جوان کشف و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد. 

برچسب ها: جستجوی جسد ، غرق شده گی
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