مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از پیداشدن پیکر بی جان جوان غرق شده در رودخانه زرینه رود هبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: پس از اعلام گزارش غرق‌شدن جوان ۱۹ساله در ساعت ۱۴:۴۲ روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، در رودخانه زرینه رود، عملیات پیداکردن پیکر وی آغاز شد و تیم‌های امدادی با مشارکت نیروهای مردمی، عملیات جست‌وجو در رودخانه زرینه‌رود را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یادآورشد:با تلاش نجاتگران پایگاه امدادونجات احمدآباد، نیروهای مردمی و سایر سازمان‌های امدادی، پیکر این جوان کشف و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.