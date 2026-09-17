دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز از کشف و ضبط بیش از یک‌هزار فشنگ جنگی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شهاب الدین بهبها نی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس اطلاعات این شهرستان و با هماهنگی دادستانی، مقادیر قابل توجه مهمات جنگی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۷۹۰ عدد فشنگ جنگی کلاش، ۳۰۰ عدد فشنگ جنگی برنو و یک عدد خشاب اسلحه جنگی کلاش کشف و ضبط شد.

بهبهانی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی، برای انجام مراحل قانونی در اختیار دادسرا قرار گرفت.

دادستان شهرستان رامهرمز با تأکید بر استمرار اقدامات قانونی در راستای مقابله با نگهداری و حمل غیرمجاز سلاح و مهمات، اعلام کرد: با مرتکبان این‌گونه جرایم وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

برچسب ها: فشنگ جنگی ، کشف فشنگ
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