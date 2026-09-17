باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در سفر به تاجیکستان و دیدار با تورسونزاده عظیم حیدر معاون اول رئیس خدمات گمرکی جمهوری تاجیکستان اظهار داشت: موضوعات و مشکلاتی از سوی شرکتها و فعالان اقتصادی ایرانی در حوزه ارزشگذاری کالا، طبقهبندی تعرفهای، نحوه اظهار کالا و تشریفات گمرکی، در تعامل مستقیم با مسئولان گمرک تاجیکستان مطرح شده است که بایستی مورد بازنگری قرار گیرد.
وی، پیشنهاد ایجاد سازوکار مشورتی میان گمرکات دو کشور برای شناسایی کالاهای دارای اختلاف در ارزشگذاری یا طبقهبندی تعرفهای و تلاش برای دستیابی به رویه واحد را ارائه کرد.
مفتح عنوان کرد: برقراری ارتباط مستقیم با مدیران گمرک تاجیکستان و برگزاری نشستهای تخصصی با مسئولان حوزههای امور بینالملل، تعرفه و صادرات و واردات، میتواند زمینه پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی دو کشور و انعکاس مشکلات به مسئولان ذیربط را فراهم کند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: تبادل الکترونیکی اطلاعات و اسناد گمرکی پیش از رسیدن محموله به مرز، از دیگر موضوعات مهم مورد پیگیری است که میتواند با کاهش زمان تشریفات، هزینههای مبادله و توقف کالا در مرز، به تسهیل تجارت میان دو کشور کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود میان ایران و تاجیکستان گفت: امکان استفاده مؤثرتر از گمرکات دو کشور، توسعه حملونقل ریلی و جادهای، تسهیل ورود و خروج کامیونها و واگنهای ایرانی و تاجیکی و استفاده بیشتر از مسیر ایران برای صادرات و ترانزیت کالاهای تاجیکستان، زمینه مناسبی برای ارتقای همکاریهای اقتصادی دو کشور است.
در این دیدار، برگزاری نشست تخصصی میان گمرک ایران، گمرک تاجیکستان، رایزنی بازرگانی و شرکتهای دارای پروندههای واقعی، بهمنظور بررسی مستقیم مسائل عملیاتی و دستیابی به راهکارهای اجرایی، مورد تأکید قرار گرفت.
منبع: وزارت صمت