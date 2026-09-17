قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: رفع موانع گمرکی، تسهیل عبور کالا و تقویت همکاری‌های لجستیکی و ترانزیتی میان ایران و تاجیکستان با جدیت در حال پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در سفر به تاجیکستان و دیدار با تورسون‌زاده عظیم حیدر معاون اول رئیس خدمات گمرکی جمهوری تاجیکستان اظهار داشت: موضوعات و مشکلاتی از سوی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی در حوزه ارزش‌گذاری کالا، طبقه‌بندی تعرفه‌ای، نحوه اظهار کالا و تشریفات گمرکی، در تعامل مستقیم با مسئولان گمرک تاجیکستان مطرح شده است که بایستی مورد بازنگری قرار گیرد. 

وی، پیشنهاد ایجاد سازوکار مشورتی میان گمرکات دو کشور برای شناسایی کالا‌های دارای اختلاف در ارزش‌گذاری یا طبقه‌بندی تعرفه‌ای و تلاش برای دستیابی به رویه واحد را ارائه کرد.

مفتح عنوان کرد: برقراری ارتباط مستقیم با مدیران گمرک تاجیکستان و برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان حوزه‌های امور بین‌الملل، تعرفه و صادرات و واردات، می‌تواند زمینه پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی دو کشور و انعکاس مشکلات به مسئولان ذی‌ربط را فراهم کند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: تبادل الکترونیکی اطلاعات و اسناد گمرکی پیش از رسیدن محموله به مرز، از دیگر موضوعات مهم مورد پیگیری است که می‌تواند با کاهش زمان تشریفات، هزینه‌های مبادله و توقف کالا در مرز، به تسهیل تجارت میان دو کشور کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود میان ایران و تاجیکستان گفت: امکان استفاده مؤثرتر از گمرکات دو کشور، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تسهیل ورود و خروج کامیون‌ها و واگن‌های ایرانی و تاجیکی و استفاده بیشتر از مسیر ایران برای صادرات و ترانزیت کالا‌های تاجیکستان، زمینه مناسبی برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی دو کشور است.

در این دیدار، برگزاری نشست تخصصی میان گمرک ایران، گمرک تاجیکستان، رایزنی بازرگانی و شرکت‌های دارای پرونده‌های واقعی، به‌منظور بررسی مستقیم مسائل عملیاتی و دستیابی به راهکار‌های اجرایی، مورد تأکید قرار گرفت.

منبع: وزارت صمت

برچسب ها: ایران و تاجیکستان ، تشریفات گمرکی
خبرهای مرتبط
تمرکز بر پروژه‌های مشترک کشاورزی و صادرات فناوری بین ایران و تاجیکستان
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
تخصیص ۴۰۰ همت برای حمایت از صنایع / آسیب به واحد‌های تولید اسلب به دلیل قطعی برق+ فیلم
تامین ۶۰ درصدی ارز مورد نیاز صنایع عمومی تا پایان سال / کاهش قطعی برق واحد‌های صنعتی به یک روز در هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به‌تدریج جمع‌آوری می‌شوند
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۶ شهریور
طرح «یک روز بدون خودرو» کلید خورد 
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران عامل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم
خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست
۱۲ عرضه اولیه جدید در راه بورس تهران تا پایان/ شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم می‌آیند
افزایش قابل‌ملاحظه تولید گازوئیل
بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور
صندوق‌های ارزی ارز‌های خانگی را وارد چرخه اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌کنند
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و شریان‌های منتهی به تهران
توافق برای تأمین ۳۷ هزار هکتار زمین بخش خصوصی برای ساخت مسکن +فیلم
تسهیل تشریفات گمرکی و رفع موانع تجارت میان ایران و تاجیکستان
بارش‌های رگباری در چند استان کشور
هشدار سازمان هواپیمایی به گران فروشی بلیت ترکیه و عمان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۶ شهریور
برگزاری نشست سازوکار‌های تأمین مالی مسکن اقشار کم‌درآمد
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران عامل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم
افزایش قابل‌ملاحظه تولید گازوئیل
صندوق‌های ارزی ارز‌های خانگی را وارد چرخه اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌کنند
کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به‌تدریج جمع‌آوری می‌شوند
طرح «یک روز بدون خودرو» کلید خورد 
بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور
خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست
گام نخست آمادگی برای اوج بار مصرف ۱۴۰۶ برداشته شد/ آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان
۱۲ عرضه اولیه جدید در راه بورس تهران تا پایان/ شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم می‌آیند
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
ورود موج جدید بارشی به کشور از روز جمعه
پرداخت ۵۵ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران کشور آغاز شد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی
آغاز عملیات اجرایی خط جدید برداشت و انباشت فولاد