بلومبرگ فاش کرد که محاصره دریایی اعمال شده علیه ایران از ژوئیه گذشته تاکنون حدود ۲ میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، در چارچوب برآورد هزینه تحریمهای آمریکا علیه ایران، «آمار نگرانکنندهای در مورد کاهش ذخایر آمریکا» فاش کرد.
بلومبرگ گزارش داد که «عملیات دریایی آمریکا برای اعمال محاصره علیه ایران تاکنون بیش از ۷.۱ میلیارد دلار برای خزانهداری واشنگتن هزینه داشته است» و خاطرنشان کرد که این محاصره که از ۱۴ ژوئیه دوباره آغاز شد، به تنهایی حدود ۲ میلیارد دلار هزینه عملیاتی کشتیها را به همراه داشته است.
بر اساس برآوردهای این گزارش، محاصره دریایی ایران روزانه ۳۲.۵ میلیون دلار و ماهانه حدود ۱ میلیارد دلار هزینه داشته است. بلومبرگ همچنین اشاره کرد که آمریکا احتمالا از ژوئن ۲۰۲۵ تا دو سوم از ذخایر موشکهای رهگیر دفاعی خود را استفاده کرده است.
منبع: المیادین