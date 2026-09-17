شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای روستای جغدان در واپسین روز‌های فصل تابستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای جغدان در بخش ناغان استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. هم اکنون که واپسین روز‌های فصل تابستان را سپری می‌کنیم؛ درختان سرسبز و سر به فلک کشیده در باغ‌های این روستا خودنمایی می‌کند و جلوه بی نظیری را به این منطقه بخشیده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که تماشای خارج از لطف نیست.

منبع: هاشمی - چهارمحال و بختیاری

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برچسب ها: مناظر زیبا ، مناطق گردشگری ، سوژه خبری
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