باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آندری بابیش، نخست وزیر چک، پیشنهاد ایجاد یک سیستم دفاع موشکی اروپایی واحد را به موازات تسریع حل و فصل مناقشه اوکراین مطرح کرده است تا جهان را از خطر غلتیدن به ورطه جنگ جهانی سوم نجات دهد.

خبرگزاری چک به نقل از بابیش نوشت که او روز پنجشنبه در جریان اجلاس دفاعی پراگ گفته است: «ما باید از تجربه جنگ در اوکراین درس بگیریم و به دنبال یک راه حل باشیم، در درجه اول در زمینه دفاع موشکی بالستیک.»

وی خاطرنشان کرد که ایجاد سامانه دفاع موشکی مشترک اروپایی با نام «یورو پاتریوت» مکمل قابلیت‌های دفاعی ناتو خواهد بود، با توجه به اینکه این پروژه می‌تواند به همان شیوه برنامه موفق اروپایی برای تولید مشترک هواپیما‌های «ایرباس» اجرا شود.

بابیش افزود که اجرای پروژه «یورو پاتریوت» از جمله به توسعه صنعت دفاعی چک کمک خواهد کرد و تاکید کرد که هدف اروپا نباید رقابت با آمریکا باشد. او از اتحادیه اروپا خواست تا به تلاش‌های آمریکا برای حل مناقشه اوکراین بپیوندد و گفت: «اروپا به رهبری قوی نیاز دارد و باید با آمریکا متحد شود تا ولودیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را پای میز مذاکره بیاورد.»

نخست وزیر چک تاکید کرد که درگیری در اوکراین صرفا یک بحران نظامی نیست، بلکه پیامد‌های آن تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد دارد. بابیش اظهار داشت که با توجه به خطر تشدید اوضاع، این وضعیت را نمی‌توان از طریق نظامی حل کرد و از اروپا خواست تا بر ابتکارات صلح‌آمیز تمرکز کند.

بابیش با بیان اینکه جهان به سمت جهنم در حرکت است، ابراز عقیده کرد: «من از گفتن این موضوع که مسیری که جهان اکنون در پیش گرفته است به امنیت منجر نمی‌شود، بلکه مستقیما به دروازه‌های جهنم منتهی می‌شود، ابایی ندارم. این مسیر ما را به سمت جنگ جهانی سوم سوق می‌دهد.»

مسکو بار‌ها به نقش منفی بازیگران اروپایی در روند حل و فصل بحران اوکراین اشاره کرده است، چرا که اروپا عمدا درگیری در اوکراین را طولانی می‌کند تا آن را به تهدیدی دائمی برای روسیه تبدیل کند.

مسکو همچنین هشدار داد که نظامی شدن تدریجی اتحادیه اروپا، مشکل حل و فصل اوکراین را تشدید می‌کند و خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا به تدریج در حال تبدیل شدن به یک «بلوک نظامی-سیاسی» است و با افزایش هزینه‌های نظامی به دنبال جبران کاهش نقش دفاعی آمریکا است.

منبع: آر تی