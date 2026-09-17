باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سید عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن در جدیدترین سخنرانی خود، ضمن رد اتهام حمله پهپادی به مکه، از دیگر کشور‌ها خواست پیش از موضع‌گیری درباره این ادعاها، درباره صحت آن تحقیق کنند.

الحوثی با اشاره به این ادعا که از سوی عربستان مطرح شده، گفت: «تبلیغات و افترا‌های بزرگ و هولناک بخشی اساسی از حمله عربستان به مردم یمن بوده و هدف آن بدنام کردن مردم یمن است. نظام سعودی از تمام امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی خود برای توجیه جنایت‌هایش علیه مردم یمن استفاده می‌کند و با بدنام کردن مردم یمن تلاش دارد دیگران را علیه آنها تحریک کند و آنها را به مشارکت در حملات علیه مردم یمن بکشاند».

رهبر انصارالله اتهام هدف قرار دادن مکه را «یکی از زشت‌ترین و هولناک‌ترین افترا‌های دشمن سعودی» و «دروغی بزرگ، زشت و آشکار» توصیف کرد.

او گفت: «هیچ مسلمانی در جهان که به هویت اسلامی خود احترام می‌گذارد، نمی‌تواند چنین افترا و بهتان بزرگی را علیه مردم یمن بپذیرد؛ مردمی که پیامبر اسلام (ص) بر برخورداری آنان از ایمان تأکید کرده است».

رهبر انصارالله تاکید کرد که ریاض قصد دارد با طرح این ادعا، «شکست‌ها و ناکامی‌های خود در میدان نبرد» را جبران کند.

اتهام حمله به مکه توهین به مردم یمن است

الحوثی گفت مردم یمن این افترا را جنایتی بزرگ علیه خود می‌دانند و افزود برخی جنایت‌ها می‌توانند در قالب سخن و گفتار نیز رخ دهد.

او گفت مردم یمن این اتهام را یکی از هولناک‌ترین جنایت‌ها و از زشت‌ترین اقداماتی می‌دانند که با هدف خدشه وارد کردن به جایگاه اسلامی آنها صورت گرفته است.

به گفته رهبر انصارالله، ریاض با این افترا به «شرافت اسلامی، انسانی، ارزشی و اخلاقی» مردم یمن تعرض می‌کند و همزمان تلاش دارد دیگران را نیز در تجاوز خود علیه این ملت درگیر کند.

الحوثی همچنین گفت که این افترا در واقع به معنای هتک حرمت مکه مکرمه است، زیرا «عربستان تلاش می‌کند از قداست این شهر برای فریب دیگران استفاده کند».

رهبر انصارالله همچنین خاطرنشان کرد: کشور‌هایی که بدون تحقیق و صرفاً بر اساس این افترا‌ها موضع‌گیری می‌کنند، در «گناه و ورشکستگی اخلاقی» با عربستان شریک می‌شوند.

او همچنین گفت برخی کشور‌ها در حالی برای مقدسات ابراز تأسف می‌کنند که «در عمل مقدسات مسلمانان و امت اسلامی را رها کرده‌اند».

عربستان طی ۱۲ سال گذشته مرتکب جنایت‌های گسترده‌ای در یمن شده است

رهبر انصارالله در ادامه سخنرانی خود، به حملات چندین ساله علیه مردم یمن اشاره کرد و گفت: «طی ۱۲ سال گذشته و با یک مقایسه ساده میان نیرو‌های مسلح ما و عربستان سعودی، مشخص می‌شود چه کسی به ضوابط اخلاقی، شرعی، دینی و انسانی پایبند بوده است».

او گفت: «متجاوز سعودی در کشور ما همه‌چیز را هدف قرار داد و حرمت هیچ چیزی را رعایت نکرد. آنها هزاران کودک یمنی را کشتند؛ در حالی که کشتن کودکان از بزرگ‌ترین گناهان نزد خداوند متعال است. آنها هزاران زن را کشته و غیرنظامیان را در خانه‌هایشان هدف قرار دادند و شهرها، محله‌ها و بازار‌ها را در چارچوب یک نسل‌کشی بمباران کردند».

الحوثی به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی یمن طی سال‌های گذشته و شهادت مردم این کشور اشاره کرد و گفت: «عربستان جان یمنی‌ها را در همه‌جا، از بازار‌ها و خانه‌ها گرفته تا جاده‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس گرفت. عربستان مساجد کشور ما را هدف قرار داد و هرگز حرمت و قداست آنها را رعایت نکرد. آنها بیش از دو هزار مسجد را در کشور ما هدف قرار دادند که برخی از آنها مساجد تاریخی در مناطق دور از جبهه‌های جنگ بودند».

او در ادامه گفت: «آن‌ها حتی مرکز نگهداری از نابینایان در صنعا را هدف قرار داده و گورستان‌ها و آثار تاریخی را نیز مورد حمله قرار دادند. ما شواهد و اسناد مربوط به جنایت‌های عربستان در کشورمان را در اختیار داریم و سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی نیز به آنها اذعان کرده‌اند».

محاصره همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلات با عربستان است

الحوثی در انتها به محاصره مردم یمن اشاره کرده و تاکید کرد: «مسئله محاصره همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلات با نظام سعودی است، زیرا این کشور بر بستن فرودگاه‌ها و اعمال محدودیت‌های ناعادلانه و غیرقانونی بر کالا‌های وارداتی اصرار دارد. سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی درباره واقعیت محاصره کشور ما اذعان کرده‌اند و گفته‌اند نظام سعودی از اقدامات خودسرانه برای هدف قرار دادن مردم عزیز ما استفاده کرده است».

او با اشاره به دشواری تهیه غذا و دارو در یمن، گفت: «مردم ما طی ۱۲ سال گذشته برای دسترسی به غذا و دارو، به‌ویژه دارو‌های مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، با مشکل مواجه بوده‌اند. محاصره مردم ما با هدف محروم کردن آنها از درآمد‌های حاکمیتی حاصل از نفت و گاز و همچنین محروم کردن کارکنان نهاد‌های دولتی از دریافت حقوق و خدمات عمومی اعمال شد. مردم ما در نتیجه محاصره سعودی آسیب بسیار زیادی دیده‌اند و نظام سعودی بر ادامه محاصره و ادامه فشار بر مردم ما اصرار دارد».

منبع: المیادین