یک پژوهش تازه در دانشگاه استنفورد توجه بسیار زیادی را در محافل علمی به خود جلب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشگران در این مطالعه، ارگانوئید‌های مغزی ساخته‌شده از سلول‌های بنیادی انسانی را به مغز موش‌هایی پیوند زدند که بخش بزرگی از قشر مغزی آنها رشد نکرده بود. پس از مدتی، این بافت‌های انسانی نه‌تنها زنده ماندند، بلکه رشد کردند و با شبکه عصبی مغز موش ارتباط برقرار کردند.

نتایج این تحقیق که در مجله Nature منتشر شده، نشان می‌دهد این روش می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای مطالعه رشد مغز انسان و بیماری‌های عصبی تبدیل شود. پژوهشگران امیدوارند با چنین مدل‌هایی بتوان اختلالات رشد عصبی، بیماری‌های ژنتیکی و حتی پاسخ مغز به برخی درمان‌ها را دقیق‌تر بررسی کرد.

البته این تحقیق خیلی زود با بحث‌های اخلاقی هم روبه‌رو شده است. پرسش اصلی این است که افزایش سهم سلول‌های انسانی در مغز حیوان تا چه حد قابل قبول است و آیا ممکن است در آینده ویژگی‌های پیچیده‌تری در این حیوانات ایجاد شود؟

دانشمندان تأکید می‌کنند موش‌های این مطالعه «ذهن انسانی» پیدا نکرده‌اند و هدف تحقیق نیز ساخت حیوانی با هوش یا آگاهی انسانی نیست. با این حال، این پژوهش یکی از جالب‌ترین نمونه‌های نزدیک شدن زیست‌شناسی انسانی و مدل‌های حیوانی به یکدیگر است.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: موش ، سلول های انسانی ، آزمایش
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