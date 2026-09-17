در پی مواضع مقام‌های ارشد آلمان علیه ایران و اقدامات مداخله‌جویانه سفارت این کشور در تهران، سفیر آلمان به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی موضع‌گیری‌های ناشایست مقام‌های ارشد آلمانی علیه ایران و همچنین برخی اقدامات مداخله‌جویانه سفارت آلمان در تهران، اکسل ویلهلم دیتمان سفیر آلمان در تهران، توسط علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض کشورمان به وی ابلاغ گردید.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این جلسه احضار ضمن رد ادعا‌های بی‌اساس صدراعظم آلمان در رابطه با ایران، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را نسبت به رویکرد ناموجه و مخرب آلمان در ارتباط با مسائل منطقه و ایران ابلاغ کرد و بر لزوم اصلاح این رویکرد تاکید نمود.

مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی آلمان از رژیم صهیونیستی، یادآور شد که مردم منطقه و جهان هیات‌حاکمه آلمان را همدست نسل‌کشی و دیگر جنایت‌های ارتکابی اسرائیل علیه فلسطینیان و نیز سایر کشور‌های منطقه می‌دانند.

سفیر آلمان اظهار داشت مراتب اعتراض ایران را به دولت متبوعش منعکس خواهد کرد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، آلمان
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