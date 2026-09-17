باشگاه خبرنگاران جوان - جهان امروز برای مادران تبدیل به میدانی پر از چالشهای تازه شده است. در گذشته ساختار خانواده به گونهای بود که شبکهای از حمایتهای خانوادگی و اجتماعی اطراف مادر را میگرفت، اما اکنون مادران در خانههای کوچک آپارتمانی، اغلب تنها هستند و همزمان باید نقشهای متعددی را ایفا کنند. این تنهایی و فشار مضاعف، ناخودآگاه سطح تابآوری را کاهش داده و آستانه تحمل را پایین آورده است. وقتی مادری از صبح تا شب با دغدغههای معیشتی، فضای مجازی، تکالیف درسی فرزندان و نظافت خانه درگیر است، طبیعی است که در برابر کوچکترین خطای کودک، به جای واکنش صبورانه، به سمت پرخاشگری سوق پیدا کند. این خشم، بیش از آنکه ناشی از رفتار کودک باشد، ریشه در خستگی مزمن و نبود فضایی برای بازسازی روانی مادر دارد.
در نگاه تربیتی اسلام، مادری یک جایگاه مقدس است که با مفهوم کلیدی صبر گره خورده، اما نکته مهم اینجاست که درک ما از این صبر باید اصلاح شود. صبر در متون دینی ما به معنای انفعال یا تحمل بیچونوچرای رنج نیست، بلکه یک استراتژی فعالانه برای حفظ تعادل است. مادری که خشمگین میشود، در واقع کنترل فرمان تربیت را از دست داده است. وقتی مادر بر سر کودک فریاد میزند، کودک پیام تربیت را دریافت نمیکند، بلکه پیام ترس را دریافت میکند. در حالی که هدف نهایی ما در تربیت دینی، ایجاد امنیت روانی است تا کودک بتواند در سایه این امنیت، به رشد معنوی برسد. امامان معصوم همواره به عنوان راهبلدهای مهربان بشریت، در برخورد با جاهلان و خطاکاران از شیوه جذب و مدارا استفاده میکردند. الگو قرار دادن این رفتار در محیط خانه، اولین قدم برای خروج از چرخه خشم است.
یکی از دلایل اصلی پرخاشگری در مادری مدرن، مقایسههای اجتماعی است. وقتی مادری در اینستاگرام یا شبکههای اجتماعی، تصاویری از خانههای مرتب، بچههای همیشه مودب و مادرانی که به ظاهر هیچ خستگیای ندارند میبیند، دچار یک خودکمبینی و فشار درونی میشود. او سعی میکند خود را به آن استانداردهای غیرواقعی برساند و، چون موفق نمیشود، نسبت به خود و فرزندش خشمگین میشود. این خشم درونی در نهایت به صورت فریاد یا رفتارهای تند بر سر کودک خالی میشود. پذیرش این واقعیت که مادری یک مسیر انسانی و پر از خطا و آزمون است، بسیار حیاتی است. مادر باید بداند که خستگی او نشانه ضعف ایمان نیست، بلکه نشانه انسانیت اوست.
برای مادری که میخواهد خستگیناپذیر باشد، اما خشمگین نشود، اولین قدم این است که ظرف وجودی خود را مدیریت کند. نمیتوان از یک لیوان خالی به دیگران آب داد. مادری که برای استراحت، مطالعه، ارتباط با خدا و حتی یک پیادهروی ساده وقت نمیگذارد، به زودی دچار فروپاشی روانی میشود. این فروپاشی، خود را به شکل تندخویی نشان میدهد. در سیره بزرگان و علمای اخلاق، عبادت و خلوت با خدا به عنوان یک منبع تغذیه روانی شناخته شده است. مادر برای اینکه در برابر رفتارهای شیطنتآمیز کودک صبوری کند، نیاز دارد که به طور مداوم باتریهای روحی خود را با دعا و مناجات شارژ کند. این ارتباط با خدا، نگاه مادر را به رفتارهای کودک تغییر میدهد. مادری که به خدا متصل است، در هر گریه یا لجبازی کودک، یک فرصت برای یادگیری میبیند، نه یک چالش برای جنگیدن.
آموزش مهارتهای تربیتی به مادران، موضوعی است که در سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ما گاهی انتظار داریم مادر به صورت غریزی بداند که در برابر لجبازی کودک در فروشگاه، یا گریههای بیدلیل نوزاد در نیمهشب، چگونه واکنش نشان دهد. در حالی که مادری یک مهارت است که باید آموخته شود. وقتی مادر میداند که مغز کودک در سنین پایین هنوز قدرت کنترل هیجان را ندارد، وقتی میداند که لجبازی بخشی از فرایند استقلالطلبی کودک است، نگاهش تغییر میکند. او دیگر لجبازی کودک را یک توهین به خود تلقی نمیکند. این تغییر نگاه، بلافاصله سطح خشم را کاهش میدهد. دانایی، بهترین داروی ضد خشم است.
به عنوان مثال، فرض کنید کودکی در حین بازی، گلدان یا وسیلهای را میشکند. مادر خسته و تحت فشار، اولین واکنش او احتمالا فریاد زدن است. اما مادری که استقامت تربیتی دارد، لحظهای مکث میکند. او به خود یادآوری میکند که این حادثه عمدی نبوده است. او به جای تخلیه خشم، از این فرصت برای آموزش مسئولیتپذیری استفاده میکند. این تفاوت بین یک برخورد واکنشی (پرخاشگری) و یک برخورد کنشی (تربیت) است. استقامت در اینجا یعنی توانایی بازداری از واکنش سریع و جایگزینی آن با پاسخی سنجیده. این کار بسیار دشوار است و نیاز به تمرین مداوم دارد، اما نتیجه آن تربیت انسانی است که خودش نیز یاد میگیرد در برابر مشکلات، به جای خشم، از تفکر استفاده کند.
در بحث تربیت دینی، ما اغلب بر عبادات ظاهری کودک تمرکز میکنیم، اما از اخلاق مادری غافلیم. مادری که با پرخاشگری سعی میکند کودک را به نماز خواندن یا رعایت حجاب وادار کند، در واقع در حال تخریب زیربنای ایمان در ذهن کودک است. کودک وقتی میبیند که مادر دیندار او پرخاشگر است، ناخودآگاه دین را با استرس و تندی پیوند میزند. در حالی که سیره پیشوایان دینی ما، مبتنی بر جذب حداکثری بوده است. مادری که بتواند در اوج خستگی، با لحنی نرم و قاطع با کودک صحبت کند، معجزهای تربیتی انجام داده است. این نرمی، ریشه در اقتدار درونی دارد، نه ضعف. مادری که نیاز ندارد با فریاد، حرف خود را به کرسی بنشاند، قدرت واقعی را در اختیار دارد.
نکته دیگر در مسیر مادری خستگیناپذیر، اهمیت همراهی همسر است. مادری که تمام بار خانه و تربیت را به تنهایی به دوش میکشد، به طور طبیعی زودتر از دیگران به مرحله خشم میرسد. در خانوادههای اسلامی، تقسیم کار و همکاری، یک اصل بنیادین است. مردی که متوجه خستگی همسرش است و در کارهای خانه و تربیت کودک مشارکت میکند، در واقع در حال حفظ سلامت روانی خانواده است. این همکاری، یک عبادت است. وقتی بار مسئولیت تقسیم شود، فضای تنفسی برای مادر ایجاد میشود و همین فضای تنفسی، جلوی بسیاری از فریادها و تنشها را میگیرد. پرخاشگری مادر، گاهی یک هشدار است؛ هشداری که میگوید این مادر تنهاست و نیاز به یاری دارد.
فرهنگ امروز ما، فرهنگ شتاب است. ما میخواهیم همه چیز سریع اتفاق بیفتد. میخواهیم کودک سریع راه بیفتد، سریع حرف بزند، سریع ادب شود و سریع درس بخواند. این عجله، عامل بزرگی برای خشم است. تربیت، اما فرایندی تدریجی است. خداوند در خلقت عالم هم از تدریج استفاده کرده است. چرا ما فکر میکنیم که تربیت انسان باید یکشبه اتفاق بیفتد؟ مادری که صبور است، زمان طولانیتری را برای رشد کودک قائل است. او از اینکه کودک دیر یاد میگیرد یا گاهی خطا میکند، نمیهراسد. این پذیرش تدریج، استرس را از وجود مادر دور میکند. او به جای اینکه مدام نگران نتایج باشد، بر مسیر رشد تمرکز میکند.
در نهایت، باید گفت که مادری، شبیه به باغبانی است. باغبان نمیتواند به گلها دستور بدهد که سریع رشد کنند یا زودتر شکوفه بدهند. باغبان فقط میتواند شرایط را مهیا کند، آبیاری کند و علفهای هرز را بچیند. بقیه کار به دست طبیعت رشد است. مادر هم همین نقش را دارد. او محیط را برای رشد کودک آماده میکند و با محبت و صبر، مسیر را هموار میسازد. خشمگین شدن بر سر کودک، مثل این است که باغبان بر سر گلی که هنوز شکوفه نداده فریاد بزند. این کار نه تنها گل را شکوفا نمیکند، بلکه باعث پژمردگیاش میشود. مادری خستگیناپذیر، یعنی مادری که میداند باغبان است و با عشق و آرامش، منتظر میوه دادن این نهالهای کوچک میماند، حتی اگر سالها طول بکشد. این همان استقامت تربیتی است که در مکتب اهلبیت، بالاترین ارزشها را دارد و بهشت را زیر پای مادران قرار میدهد.
منبع: خبرآنلاین