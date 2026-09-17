باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشوراز ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور به‌ویژه محورهای شمالی و شریان‌های منتهی به تهران خبر داد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: بر اساس پایش سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، در برخی محورهای اصلی کشور بار ترافیکی سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در آزادراه تهران ـ شمال در مقطع ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۴ ترافیک سنگین است.

وی افزود: در محور چالوس نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور هراز ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است. همچنین در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال و در محدوده‌های گیلاوند و پل سفید، ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، در آزادراه قزوین ـ رشت نیز در مقطع سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده دشتگان، ترافیک سنگین است و در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز محدوده‌های پل بابایی و جاجرود با ترافیک سنگین مواجه هستند.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت سایر مسیرهای کشور گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین نیز در محدوده شهرک مدرس تا محمدشهر، گلشهر تا گلدشت، طاوسیه تا کمال‌شهر، محدوده گلشهر و همچنین محدوده پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ قم نیز از ابتدای آزادراه تا بهشت‌زهرا ترافیک سنگین است و در مسیر آزادراه قم ـ تهران، محدوده کریم‌آباد تا میدان جهاد، بار ترافیکی سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده فیروزبهرام تا نسیم‌شهر خبر داد.

محرابی‌نیا در عین حال گفت: تردد در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، محورهای چالوس و فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال روان گزارش شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی نیز اظهار کرد: در حال حاضر در تمامی محورهای شمالی مداخلات جوی گزارش نشده است.