باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاکستان از چندین اقدام ریاضتی برای صرفهجویی در مصرف انرژی خبر داده است؛ این اقدامات در حالی اعلام شده که قیمت سوخت در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران همچنان در حال افزایش است.
بر این اساس، اقدامات ریاضتی پاکستان شامل کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت خودروهای دولتی، ممنوعیت خرید خودرو توسط دستگاههای دولتی و محدودیت سفرهای خارجی مقامهای دولتی به مدت سه ماه است.
پاکستان پیش از این و در اواخر اسفند سال گذشته، اقدامات دیگری از این دست انجام داده بود. در آن زمان شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دستور داد برای صرفهجویی در مصرف سوخت مدارس به طور موقت تعطیل شده و روزهای کاری ادارات دولتی به ۴ روز در هفته کاهش پیدا کند.
منبع: الجزیره