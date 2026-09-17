رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از هزار و ۶۰۰ خدمت دندانپزشکی در شهر صادق آباد به همت گروه جهادی مشکات طی امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - ابراهیمی گفت: در چهل و ششمین اردوی گروه جهادی توسط دانشگاه علوم پزشکی با همکاری گروه جهادی مشکات، فرمانداری شهرستان گالیکش، سازمان‌های بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد علوی به وسیله ۳۰ یونیت دندانپزشکی و ۸۰ نیروی متخصص در زمینه‌های ترمیم، کشیدن دندان و یک مورد ایمپلنت به شهروندان این شهر و روستا‌های همجوار ارائه خدمات درمانی می‌شود.

او ادامه داد: این گروه جهادی فردا نیز در شهر صادق آباد از بخش لوه گالیکش خدمت رسانی می کنند.

جهادگران سلامت با سفر به نقاط محروم استان، داوطلبانه خدمات رايگان ارائه مي كنند كه اين مهم در راستاي تحقق عدالت اجتماعي است.