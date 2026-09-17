مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی سال ۱۴۰۵ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضا در محل بیمه مرکزی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی که سیدعلی مدنی‌زاده رئیس مجمع، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی و سایر اعضا حضور داشتند صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.

موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی، در این نشست، ضمن تشریح آخرین وضعیت صنعت بیمه به بیان دستاورد‌ها و خدمات صنعت بیمه در یک سال گذشته _به ویژه در خصوص فعالیت‌های بیمه‌گران در جنگ‌های تحمیلی اخیر_ پرداخت.

در نشست یادشده علاوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی، امیر باقری -معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد و دارایی، نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان حسابرسی همچنین حسابرسان حضور داشتند.

اعضای مجمع پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده توسط بیمه مرکزی و بحث و بررسی در این خصوص، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ بیمه مرکزی را به تصویب رساندند.

براساس این گزارش، در این نشست اعضای مجمع در خصوص موضوعاتی نظیر تقویت نظارت هوشمند، ساماندهی شرکت‌های فناور، راهکار‌های افزایش ضریب نفوذ بیمه، کاهش فرایند پرداخت خسارت و مولدسازی منابع نهاد ناظر صنعت بیمه، دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

منبع: بیمه مرکزی

برچسب ها: بیمه مرکزی ، وزیر اقتصاد
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