باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در دیدار با نورعلی محمدالله معاون اول کشاورزی تاجیکستان اظهار داشت: شرکتهای ایرانی برای تأمین ادوات و ماشینآلات کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی، کودهای شیمیایی، تجهیزات آبیاری، دارو و واکسن دامی و تجهیزات مورد نیاز دامداری و مرغداری اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: پیشنهادهایی برای فراهم شدن امکان بهرهمندی برابر تولیدکنندگان ایرانی و تولیدکنندگان مشترک از تسهیلات ارائه شده است که امیدواریم مورد اهتمام قرار گیرد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بر بررسی و اصلاح تعرفه واردات قطعات منفصله در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: در حوزه سرمایهگذاری و تولید مشترک، پروژه مشخصی برای تولید و مونتاژ تراکتور و ماشینآلات کشاورزی در تاجیکستان با مشارکت شرکت تاجیران تعریف و امکان توسعه صادرات این محصولات به بازارهای منطقه را داریم.
وی بر ایجاد طراحی پروژه زنجیرهای پنبه تاکید کرد و گفت: آماده همکاری از مرحله تامین و خرید پنبه تا فرآوری، ریسندگی، بافندگی و تولید محصولات نهایی با هدف صادرات به بازارهای ثالث، توسعه پروژههای گلخانهای، سردخانه، بستهبندی و صنایع تبدیلی با بهرهگیری از خدمات فنی و مهندسی هستیم.
مفتح با اشاره بر ایجاد پایانه صادراتی و مرکز لجستیک محصولات کشاورزی گفت: برای تجمیع، بستهبندی، فرآوری و صادرات محصولات ایران و تاجیکستان، استفاده هدفمند از معافیتهای گمرکی و مالیاتی پیشبینیشده است.
در ادامه این دیدار، در حوزه دارو و سلامت دام و طیور نیز بررسی امکان ایجاد واحد تولید مشترک داروهای دام و طیور، پس از ارزیابی بازار و دریافت بازخورد از وزارت کشاورزی و فعالان بخش خصوصی تاجیکستان، مورد تأکید قرار گرفت.
شناسایی ظرفیتهای اصلاح نژاد دام و انتقال فناوری و برقراری ارتباط میان شرکتهای ایرانی و مرکز اصلاح نژاد دام تاجیکستان با هدف انتقال دانش فنی، اصلاح نژاد و توسعه همکاریهای مشترک از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار است.
منبع: وزارت صمت