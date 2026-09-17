قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در دیدار با معاون اول کشاورزی تاجیکستان بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در بخش کشاورزی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق مفتح  قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی  در دیدار با نورعلی محمدالله معاون اول کشاورزی تاجیکستان اظهار داشت: شرکت‌های ایرانی برای تأمین ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی، کود‌های شیمیایی، تجهیزات آبیاری، دارو و واکسن دامی و تجهیزات مورد نیاز دامداری و مرغداری اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: پیشنهاد‌هایی برای فراهم شدن امکان بهره‌مندی برابر تولیدکنندگان ایرانی و تولیدکنندگان مشترک از تسهیلات ارائه شده است که امیدواریم مورد اهتمام قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بر بررسی و اصلاح تعرفه واردات قطعات منفصله در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید مشترک، پروژه مشخصی برای تولید و مونتاژ تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی در تاجیکستان با مشارکت شرکت تاجیران تعریف و امکان توسعه صادرات این محصولات به بازار‌های منطقه را داریم.

وی بر ایجاد طراحی پروژه زنجیره‌ای پنبه تاکید کرد و گفت: آماده همکاری از مرحله تامین و خرید پنبه تا فرآوری، ریسندگی، بافندگی و تولید محصولات نهایی با هدف صادرات به بازار‌های ثالث، توسعه پروژه‌های گلخانه‌ای، سردخانه، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی با بهره‌گیری از خدمات فنی و مهندسی هستیم.

مفتح با اشاره بر ایجاد پایانه صادراتی و مرکز لجستیک محصولات کشاورزی گفت: برای تجمیع، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات محصولات ایران و تاجیکستان، استفاده هدفمند از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی پیش‌بینی‌شده است.

در ادامه این دیدار، در حوزه دارو و سلامت دام و طیور نیز بررسی امکان ایجاد واحد تولید مشترک دارو‌های دام و طیور، پس از ارزیابی بازار و دریافت بازخورد از وزارت کشاورزی و فعالان بخش خصوصی تاجیکستان، مورد تأکید قرار گرفت.

شناسایی ظرفیت‌های اصلاح نژاد دام و انتقال فناوری و برقراری ارتباط میان شرکت‌های ایرانی و مرکز اصلاح نژاد دام تاجیکستان با هدف انتقال دانش فنی، اصلاح نژاد و توسعه همکاری‌های مشترک از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار است.

منبع: وزارت صمت

برچسب ها: ایران و تاجیکستان ، وزارت صمت
خبرهای مرتبط
تسهیل تشریفات گمرکی و رفع موانع تجارت میان ایران و تاجیکستان
حضور فعال بخش‌های دولتی در عرصه‌های بین المللی در این روز‌ها مهم است
تولید طلای سفید به ۶۰ هزار تن می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به‌تدریج جمع‌آوری می‌شوند
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۶ شهریور
طرح «یک روز بدون خودرو» کلید خورد 
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران عامل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم
خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست
۱۲ عرضه اولیه جدید در راه بورس تهران تا پایان/ شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم می‌آیند
افزایش قابل‌ملاحظه تولید گازوئیل
بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور
صندوق‌های ارزی ارز‌های خانگی را وارد چرخه اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌کنند
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و شریان‌های منتهی به تهران
توافق برای تأمین ۳۷ هزار هکتار زمین بخش خصوصی برای ساخت مسکن +فیلم
تسهیل تشریفات گمرکی و رفع موانع تجارت میان ایران و تاجیکستان
بارش‌های رگباری در چند استان کشور
هشدار سازمان هواپیمایی به گران فروشی بلیت ترکیه و عمان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۶ شهریور
برگزاری نشست سازوکار‌های تأمین مالی مسکن اقشار کم‌درآمد
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران عامل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم
افزایش قابل‌ملاحظه تولید گازوئیل
صندوق‌های ارزی ارز‌های خانگی را وارد چرخه اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌کنند
کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به‌تدریج جمع‌آوری می‌شوند
طرح «یک روز بدون خودرو» کلید خورد 
بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور
خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست
گام نخست آمادگی برای اوج بار مصرف ۱۴۰۶ برداشته شد/ آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان
۱۲ عرضه اولیه جدید در راه بورس تهران تا پایان/ شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم می‌آیند
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
ورود موج جدید بارشی به کشور از روز جمعه
پرداخت ۵۵ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران کشور آغاز شد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی
آغاز عملیات اجرایی خط جدید برداشت و انباشت فولاد