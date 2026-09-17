باشگاه خبرنگاران جوان - روسیه و چین پیشنویس قطعنامه آمریکا را در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید ماموریت بهاصلاح «کمیته تحریمهای ایران» وتو کردند. پاکستان و سومالی نیز به آن رای ممتنع دادند.
طبق گزارش الجزیره، قطعنامه پیشنهادی آمریکا با وتوی رسمی مسکو و پکن از دستورکار خارج شد.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای رایگیری درباره پیشنویس قطعنامه امریکا درباره ایران برگزار شد.
واسیلی نیبتزیا، نماینده روسیه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید فعالیت کمیته تحریمها علیه ایران را غیرقانونی خواند و با بیان اینکه تحریمهای اسنپبک علیه ایران هیچ مبنای قانونی ندارد، اظهار کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و از دستور کار خارج شده است بنابراین برگزاری نشست امروز بر سر این موضوع، کاملا فاقد مبنای قانونی است.
وی افزود: ما تلاش برخی اعضا برای ایجاد توهم مشروعی از طریق ادعاهای مربوط به سازوکار اسنپبک (بازگشت خودکار تحریمها) را بهطور قاطع رد میکنیم.
نماینده چین در شورای امنیت با اشاره به انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، تصریح کرد که شورای امنیت بررسی پرونده هستهای ایران را به پایان رسانده است. پکن با ابراز مخالفت صریح با رویکرد آمریکا، تأکید کرد که شورای امنیت نباید به سکویی برای پیشبرد اهداف یکجانبهگرایانه تبدیل شود. چین از تمامی طرفها خواست به جای اقدامات تنشزا، برای حفظ اعتبار چندجانبهگرایی و ایجاد شرایط برای حل سیاسی پرونده هستهای ایران، نقشی سازنده ایفا کنند.
نماینده پاکستان بهعنوان کشور میانجی در جنگ آمریکا علیه ایران، در شورای امنیت سازمان ملل گفت: پاکستان به کمکهای دیپلماتیک خود برای احیای مذاکرات و رفع تنش ادامه خواهد داد.
او با تاکید بر اینکه شرایط «بسیار پیچیدهتر» شده، افزود: به همین دلیل پاکستان به این قطعنامه رای ممتنع داد. این قطعنامه که به سازوکار اسنپ بک مربوط میشود، موضوعی مربوط به ۱۰ سال پیش است و باعث چالش در روند دیپلماسی میشود.