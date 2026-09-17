اقدامات خصمانه آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران، با وتوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل ناکام ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روسیه و چین پیش‌نویس قطعنامه آمریکا را در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید ماموریت به‌اصلاح «کمیته تحریم‌های ایران» وتو کردند. پاکستان و سومالی نیز به آن رای ممتنع دادند.

طبق گزارش الجزیره، قطعنامه پیشنهادی آمریکا با وتوی رسمی مسکو و پکن از دستورکار خارج شد.

جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای رای‌گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه امریکا درباره ایران برگزار شد.

واسیلی نیبتزیا، نماینده روسیه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید فعالیت کمیته تحریم‌ها علیه ایران را غیرقانونی خواند و با بیان اینکه تحریم‌های اسنپ‌بک علیه ایران هیچ مبنای قانونی ندارد، اظهار کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و از دستور کار خارج شده است بنابراین برگزاری نشست امروز بر سر این موضوع، کاملا فاقد مبنای قانونی است.

وی افزود: ما تلاش برخی اعضا برای ایجاد توهم مشروعی از طریق ادعا‌های مربوط به سازوکار اسنپ‌بک (بازگشت خودکار تحریم‌ها) را به‌طور قاطع رد می‌کنیم.

نماینده چین در شورای امنیت با اشاره به انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، تصریح کرد که شورای امنیت بررسی پرونده هسته‌ای ایران را به پایان رسانده است. پکن با ابراز مخالفت صریح با رویکرد آمریکا، تأکید کرد که شورای امنیت نباید به سکویی برای پیشبرد اهداف یک‌جانبه‌گرایانه تبدیل شود. چین از تمامی طرف‌ها خواست به جای اقدامات تنش‌زا، برای حفظ اعتبار چندجانبه‌گرایی و ایجاد شرایط برای حل سیاسی پرونده هسته‌ای ایران، نقشی سازنده ایفا کنند.

نماینده پاکستان به‌عنوان کشور میانجی در جنگ آمریکا علیه ایران، در شورای امنیت سازمان ملل گفت: پاکستان به کمک‌های دیپلماتیک خود برای احیای مذاکرات و رفع تنش ادامه خواهد داد.

او با تاکید بر اینکه شرایط «بسیار پیچیده‌تر» شده، افزود: به همین دلیل پاکستان به این قطعنامه رای ممتنع داد. این قطعنامه که به سازوکار اسنپ بک مربوط می‌شود، موضوعی مربوط به ۱۰ سال پیش است و باعث چالش در روند دیپلماسی می‌شود.

برچسب ها: روسیه و چین ، قطعنامه ضد ایرانی ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
چین با قانون تحریم آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفت کرد
سازمان ملل به شواهدی دال بر ارتکاب جنایات جنگی آمریکا در ایران دست یافته است
پیش از مجمع عمومی سازمان ملل؛
آمریکا تحریم‌های روادیدی علیه مقام‌های فلسطینی را تمدید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: امیدوارم جنگ با ایران به‌زودی پایان یابد
رئیس جمهور آمریکا با سران کشور‌های خلیج فارس در نیویورک دیدار می‌کند
مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم روسیه و ایران را تصویب کرد
چین با قانون تحریم آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفت کرد
سازمان ملل به شواهدی دال بر ارتکاب جنایات جنگی آمریکا در ایران دست یافته است
اردوغان برای سومین دوره ریاست‌جمهوری ترکیه نامزد می‌شود
عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به سه فروند کاهش یافت
وزیر خارجه کره جنوبی در بحبوحه فشارها درباره تنگه هرمز راهی آمریکا شد
هند در واکنش به قانون تحریم روسیه و ایران تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند
ترامپ پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا را «مضحک» خواند
آخرین اخبار
هشدار بابیش: مسیر کنونی جهان به سوی جنگ جهانی سوم است
محاصره دریایی ایران؛ ماهانه یک میلیارد دلار هزینه برای آمریکا
عربستان در پی آتش‌بس دو هفته‌ای در یمن
اردوغان برای سومین دوره ریاست‌جمهوری ترکیه نامزد می‌شود
موج گسترده نگاه منفی اروپایی‌ها به رئیس‌جمهور آمریکا
ترکیه پیشنهاد توقف حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه را ارائه کرد
سازمان ملل به شواهدی دال بر ارتکاب جنایات جنگی آمریکا در ایران دست یافته است
چین با قانون تحریم آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفت کرد
عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به سه فروند کاهش یافت
آمریکا تحریم‌های روادیدی علیه مقام‌های فلسطینی را تمدید کرد
آمریکایی‌ها در جریان جنگ ایران ۱۰۷ میلیارد دلار بیشتر برای سوخت پرداخت کرده‌اند
هند در واکنش به قانون تحریم روسیه و ایران تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند
ترامپ پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا را «مضحک» خواند
وزیر خارجه کره جنوبی در بحبوحه فشارها درباره تنگه هرمز راهی آمریکا شد
مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم روسیه و ایران را تصویب کرد
رئیس جمهور آمریکا با سران کشور‌های خلیج فارس در نیویورک دیدار می‌کند
ترامپ: امیدوارم جنگ با ایران به‌زودی پایان یابد
آمریکا بخشی از بدهی خود به سازمان ملل را پرداخت کرد
۴۰ حمله جنگنده‌های سعودی به استان‌های غربی یمن
تلفات سیل نپال از هزار و ۴۰۰ نفر گذشت/ بیش از ۶ هزار نفر مفقود هستند
ترامپ ونزوئلا را از فهرست کشور‌های «ناکام در مبارزه با مواد مخدر» خارج کرد
آمریکا و چین در آستانه گفت‌و‌گو درباره هوش مصنوعی
یمن: دو جنگنده اف-۱۵ سعودی مجبور به ترک حریم هوایی ما شدند
تصاویر جدید از خسارات حملات ایران به تجهیزات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه
آمریکا خرید ناو‌های جنگی از ژاپن و کره جنوبی را بررسی می‌کند
کی‌یف و واشنگتن برای دیدار زلنسکی و ترامپ برنامه‌ریزی می‌کنند
گوترش: کاهش تنش باید اولویت اول، دوم و سوم در غرب آسیا باشد
کره شمالی آمریکا و کره جنوبی را به استفاده احتمالی از سلاح هسته‌ای تهدید کرد
تلاش جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از استیضاح هگست
اتحادیه اروپا محدودیت سنی مشترک برای شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند