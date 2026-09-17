تأکید بر تحقق «شهر فعال» و عدالت ورزشی در بهشهر

باشگاه خبرنگاران جوان - روهام ابوطالبی، رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان مازندران با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی، اظهار کرد: برای آن‌که فعالیت بدنی به یک سبک زندگی روزمره تبدیل شود، باید زیرساخت‌های لازم فراهم و امکان استفاده از ظرفیت‌های ورزشی برای همه شهروندان فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش همگانی در شهرستان بهشهر، افزود: رویکردهای نوآورانه شهرداری و حمایت‌های فرمانداری، مسیر توسعه ورزش را در سطح شهر هموار کرده و استقبال مردم از رویدادهای ورزشی نیز نشان‌دهنده ظرفیت مناسب شهرستان در این حوزه است.

ورزش همگانی؛ سرمایه‌ای برای سلامت جامعه

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان مازندران با اشاره به آثار اقتصادی ورزش همگانی، نقش آن در کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان را قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد: برآورد می‌شود ورزش همگانی سالانه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فایده اقتصادی به همراه داشته باشد که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های بهداشت و درمان است.

وی ادامه داد: توجه به ورزش همگانی تنها به حوزه ورزش محدود نمی‌شود و توسعه آن می‌تواند از منظر سلامت، اقتصاد و مسائل اجتماعی نیز آثار قابل توجهی برای جامعه به همراه داشته باشد.

«شهر فعال»؛ شهری برای زندگی پویا

ابوطالبی «شهر فعال» را یک هدف راهبردی در توسعه ورزش شهری عنوان کرد و گفت: در این رویکرد، شهر باید به شکلی طراحی شود که بستر زندگی فعال را برای شهروندان فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که مسیرهای امن پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و سایر امکانات مرتبط با فعالیت بدنی در دسترس اقشار مختلف جامعه قرار داشته باشد.

وی در ادامه تأکید کرد: وقتی امکانات ورزشی در دسترس مردم باشد، مشارکت شهروندان در فعالیت‌های بدنی نیز افزایش پیدا می‌کند و ورزش می‌تواند بیش از گذشته در متن زندگی روزمره مردم قرار گیرد.

فناوری در خدمت عدالت ورزشی

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت فناوری در توسعه ورزش همگانی اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزارهای نوین از جمله اپلیکیشن «گامیران» و سامانه «ماوا» می‌تواند در گسترش دسترسی مردم به خدمات ورزشی مؤثر باشد.

وی در ادامه یادآور شد: این سامانه‌ها با پیش‌بینی و ایجاد ایستگاه‌های ورزشی رایگان در نقاط مختلف شهر، زمینه استفاده عمومی از خدمات ورزشی را فراهم می‌کنند و می‌توانند در کنار توسعه زیرساخت‌ها، به تحقق عدالت ورزشی کمک کنند.

ابوطالبی در پایان گفت: گسترش دسترسی مردم به ورزش و فراهم کردن فرصت فعالیت بدنی برای همه شهروندان، علاوه بر آثار جسمی و سلامت‌محور، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اجتماعی، امید به زندگی و تقویت همبستگی میان مردم نیز کمک کند.

علی خلیلی، رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور با بیان این‌که سیاست فدراسیون ورزش‌های همگانی، اجرای تفاهم‌نامه «شهر فعال» ابتدا در مراکز استان‌هاست، اظهار کرد: به دلیل توجه و همراهی شهرستان بهشهر در حوزه ورزش همگانی، این شهرستان نخستین شهر غیرمرکز استان است که تفاهم‌نامه شهر فعال در آن به امضا می‌رسد.

ورزش رایگان، یک حق عمومی

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور با اشاره به اصل سوم قانون اساسی، خاطرنشان کرد: ورزش رایگان است و بر همین اساس، شهرداران متولی ورزش همگانی هستند و توسعه زیرساخت‌های ورزشی نیز بر عهده شهرداران است تا بتوان خدمات ورزشی مناسب را در اختیار مردم قرار داد.

وی تصریح کرد: علاقه‌مندی و همراهی شهرداران با ورزش، موضوعی بااهمیت است و هرچه مدیریت شهری بیشتر در این حوزه ورود کند، زمینه برای توسعه ورزش همگانی و دسترسی مردم به امکانات ورزشی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

دسترسی آسان مردم به امکانات ورزشی

وی با اشاره به رویکرد «شهر فعال» عنوان کرد: در این تفاهم‌نامه و براساس رویکرد وزارت ورزش و جوانان، به دنبال فراهم کردن دسترسی آسان مردم به نیازهای ورزشی هستیم و بر همین اساس، مفهوم «شهر چند دقیقه‌ای» برای دسترسی آسان شهروندان به امکانات و فرصت‌های ورزشی تعریف شده است.

خلیلی در ادامه یادآور شد: هدف این است که شهر به گونه‌ای طراحی و مدیریت شود که شهروندان بتوانند در کوتاه‌ترین مسیر و با سهولت بیشتری به امکانات و فعالیت‌های ورزشی دسترسی داشته باشند.

چهار شاخص و شش راهبرد برای شهرهای فعال

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور با اشاره به شاخص‌های ارزیابی شهرهای فعال، خاطرنشان کرد: چهار شاخص و شش راهبرد برای ارزیابی شهرهای فعال در نظر گرفته شده است که در این چارچوب، موضوعاتی همچون بازی‌های بومی و محلی، پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، ورزش‌محوری و توسعه زیرساخت‌های ورزشی دنبال می‌شود.

خلیلی در پایان از طراحی سامانه‌ای برای پیگیری و اجرای این طرح خبر داد و گفت: این سامانه کمک می‌کند روند اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف شهر فعال با دقت بیشتری دنبال شود.