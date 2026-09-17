باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار روز پنجشنبه در بازدید از پروژه آبشیرینکن چابهار، تأمین آب را یکی از مسائل تعیینکننده در مسیر توسعه سیستان و بلوچستان عنوان کرد و افزود: این استان در شرایط فعلی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب آشامیدنی دارد و با توجه به سرمایهگذاریهای پیشبینیشده در بخشهای صنعت و معدن، میزان نیاز به آب طی ۲ تا سه سال آینده به حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
وی اظهار کرد: پروژه آبشیرینکن چابهار در فاز نخست با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب آب در حال اجراست و پس از یک دوره وقفه، حدود ۴۵ روز است که عملیات اجرایی آن دوباره آغاز شده و روند فعالیت در کارگاه با افزایش نیروی انسانی و تجهیز امکانات در حال شتاب گرفتن است.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: اکنون بیش از ۱۱۰ نفر در این پروژه مشغول فعالیت هستند و روند تجهیز کارگاه و افزایش نیرو نیز در دستور کار قرار دارد تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، بخش سازهای آبشیرینکن چابهار تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد و نصب تجهیزات پروژه از ابتدای سال آینده آغاز میشود.
بیجار با تأکید بر اینکه زمان بهرهبرداری از آبشیرینکن تنها به پیشرفت بخش اصلی پروژه وابسته نیست، افزود: خط انتقال آب، مخازن، ایستگاههای پمپاژ و زیرساختهای برق نیز باید همزمان و متناسب با روند اجرای آبشیرینکن پیش بروند تا امکان انتقال و بهرهبرداری از آب تولیدی فراهم شود.
وی بیان کرد: تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی پروژه آبشیرینکن چابهار در سطح ملی و با همکاری وزارت نیرو در حال پیگیری است و تلاش میشود با رفع موانع موجود، روند اجرای طرح سرعت بیشتری پیدا کند.
استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بومی در مراحل مختلف اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از نیروهای فعلی کارگاه بومی هستند و با ورود پروژه به مراحل تخصصیتر، باید زمینه حضور نیروهای بومی در بخشهایی از جمله نصب تجهیزات و فعالیتهای فنی نیز فراهم شود.
وی افزود: برای تحقق این هدف لازم است مجری پروژه، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفهای هماهنگی لازم را برای شناسایی نیازهای نیروی انسانی و برنامهریزی آموزشی انجام دهند.
بیجار خاطرنشان کرد: نیازهای نیروی انسانی پروژه باید از هماکنون مشخص شود تا آموزشهای فنی و تخصصی مورد نیاز پیش از ورود طرح به مراحل جدید اجرایی انجام شود و نیروهای بومی بتوانند متناسب با نیاز پروژه در آن به کار گرفته شوند.
وی تأکید کرد: تأمین آب یکی از الزامات اساسی توسعه سیستان و بلوچستان است و اجرای طرحهای تأمین آب در کنار توسعه زیرساختهای انتقال و توزیع میتواند زمینه لازم برای پاسخگویی به نیازهای آشامیدنی، صنعت و فعالیتهای اقتصادی منطقه را فراهم کند.
پروژه آبشیرینکن چابهار در فاز نخست با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب آب در حال اجراست و تکمیل آن در کنار اجرای خط انتقال، مخازن، ایستگاههای پمپاژ و زیرساختهای برق، ظرفیت جدیدی برای تأمین آب منطقه ایجاد خواهد کرد.