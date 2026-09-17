باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل صادقی با بیان اینکه این حادثه حوالی ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه امروز در محور طاهرگوراب ـ ماسال رخ داد گفت :پس از اعلام حادثه ، نجاتگران هلال احمر پایگاه شهید برشنورد کلیدبر به همراه نیرو‌های اورژانس و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند..

وی در تشریح این حادثه افزود : راننده کامیون هنگام باز کردن طناب متوجه حرکت بار به سمت خود شده و برای دور شدن به سمت عقب حرکت می‌کند که پای وی به باتری پنل گیر کرده و پنل خورشیدی با گردن وی برخورد می‌کند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان صومعه‌سرا گفت : راننده به علت شدت جراحات در محل حادثه جان باخت.

منبع : خبرگزاری صداوسیما