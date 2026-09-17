رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان صومعه‌سرا گفت: بر اثر سقوط پنل خورشیدی در روستای ملکسر از توابع بخش طاهرگوراب، راننده کامیون حامل این پنل در دم جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اسماعیل صادقی با بیان اینکه این حادثه حوالی ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه امروز در محور طاهرگوراب ـ ماسال رخ داد گفت :پس از اعلام حادثه ، نجاتگران هلال احمر پایگاه شهید برشنورد کلیدبر به همراه نیرو‌های اورژانس و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند..
وی در تشریح این حادثه افزود : راننده کامیون  هنگام باز کردن طناب متوجه حرکت بار به سمت خود شده و برای دور شدن به سمت عقب حرکت می‌کند که پای وی به باتری پنل گیر کرده و  پنل خورشیدی با گردن وی برخورد می‌کند. 
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان صومعه‌سرا گفت : راننده به علت شدت جراحات در محل حادثه جان باخت.

   منبع : خبرگزاری صداوسیما 

برچسب ها: پنل خورشیدی ، فوتی
خبرهای مرتبط
یک فوتی و ۴ مصدوم در پی حادثه رانندگی در گلستان
۳ فوتی در حادثه رانندگی محور بروجن
تصادف در محور انزلی-رضوانشهر ۲ کشته برجای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بلاگر هتاک به مردم شمال، توسط پليس آستارا دستگیر شد
يک نگاه به تلفن همراه، چند لحظه غفلت از جاده پشیمانی به بار آورد
انفجار خانه‌ای در آستانه‌اشرفیه؛ ۳ نفر مصدوم شدند
مامورنما در لنگرود به دام پلیس افتاد
کشف ۵ تن روغن خوراکی از انبار غیرمجاز در لنگرود
کشته شدن یک نفر براثر سقوط پنل خورشیدی در صومعه سرا
اعضای هیات رئیسه مشاوران املاک لاهیجان به دادسرا احضار شدند
آخرین اخبار
اعضای هیات رئیسه مشاوران املاک لاهیجان به دادسرا احضار شدند
کشته شدن یک نفر براثر سقوط پنل خورشیدی در صومعه سرا
يک نگاه به تلفن همراه، چند لحظه غفلت از جاده پشیمانی به بار آورد
انفجار خانه‌ای در آستانه‌اشرفیه؛ ۳ نفر مصدوم شدند
مامورنما در لنگرود به دام پلیس افتاد
کشف ۵ تن روغن خوراکی از انبار غیرمجاز در لنگرود
بلاگر هتاک به مردم شمال، توسط پليس آستارا دستگیر شد