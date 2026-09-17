باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا روز پنجشنبه با اشاره به خرید و فروش در سایت‌های نیازمندی مانند دیوار و شیپور، اظهار داشت: شهروندان باید از پرداخت هرگونه مبلغ به عنوان بیعانه، پیش از رؤیت کالا و احراز هویت فروشنده خودداری کنند.

وی اصرار فروشنده به دریافت بیعانه یا درخواست پرداخت‌های غیرمعمول را از نشانه‌های کلاهبرداری دانست و تأکید کرد: خریداران یا معامله را به صورت حضوری انجام دهند و پس از بررسی کالا و مدارک نسبت به تسویه حساب اقدام کنند یا از قابلیت پرداخت امن خود پلتفرم استفاده کنند.

منبع: پلیس فتا