معاون پلیس فتا فراجا به شهروندانی که قصد خرید از سایت‌های نیازمندی را دارند، هشدار داد پیش از رؤیت کالا و احراز هویت فروشنده، از پرداخت هرگونه مبلغ به عنوان بیعانه خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا روز پنجشنبه با اشاره به خرید و فروش در سایت‌های نیازمندی مانند دیوار و شیپور، اظهار داشت: شهروندان باید از پرداخت هرگونه مبلغ به عنوان بیعانه، پیش از رؤیت کالا و احراز هویت فروشنده خودداری کنند.

وی اصرار فروشنده به دریافت بیعانه یا درخواست پرداخت‌های غیرمعمول را از نشانه‌های کلاهبرداری دانست و تأکید کرد: خریداران یا معامله را به صورت حضوری انجام دهند و پس از بررسی کالا و مدارک نسبت به تسویه حساب اقدام کنند یا از قابلیت پرداخت امن خود پلتفرم استفاده کنند.

منبع: پلیس فتا

برچسب ها: پلیس فتا ، خرید اینترنتی
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