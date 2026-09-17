کیفیت پایین تجهیزات نظامی تفنگداران دریایی آمریکا در رزمایش نروژ جنجال‌برانگیز شد؛ چکمه‌های نو در سرمای شدید دچار پارگی و جدا شدن کف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیفیت پایین چکمه‌های نظامی که برای تفنگداران دریایی آمریکا در طول تمرینات در نروژ در نظر گرفته شده بود، بحث‌های گسترده‌ای را در مورد کارایی تجهیزات تولید داخل برانگیخته است.

این موضوع پیامد‌هایی را برای قوانینی که ارتش آمریکا را ملزم به خرید کفش‌هایی می‌کند که کاملا در داخل این کشور ساخته شده‌اند، مطرح کرد.

طبق گزارش یک مقام پنتاگون و سوابق ارتش آمریکا که توسط نیوزویک منتشر شده است، تعدادی از تفنگداران دریایی که در اولین روز‌های سرد فوریه ۲۰۲۶ در برف و یخ نروژ مشغول تمرین بودند، با نقص‌های جدی در چکمه‌های خود مواجه شدند.

کمی بعد، سوراخ‌هایی در چرم کفش‌های نو و به دنبال آن، جدا شدن کف کفش‌ها ظاهر شد و در حالی که آنها روی یخ راه می‌رفتند یا اسکی می‌کردند و بار‌های سنگین را بر پشت خود حمل می‌کردند، آب یخ‌زده به داخل کفش‌ها نشت می‌کرد.

این حوادث در جریان رزمایش‌های آموزشی مقدماتی برای «واکنش به سرما ۲۰۲۶»، رزمایش‌های ناتو به رهبری نروژ، رخ داد که بیش از ۲۵۰۰۰ پرسنل در اسکاندیناوی، علاوه بر بیش از ۷۰۰۰ پرسنل در فنلاند، در آن شرکت داشتند.

در میان شرکت‌کنندگان، حدود ۳۰۰۰ تفنگدار دریایی آمریکا، عمدتا از نیروی دوم اعزامی تفنگداران دریایی مستقر در کمپ لژون، کارولینای شمالی، حضور داشتند که به مناطق آموزشی نروژ واقع در بالای دایره قطب شمال اعزام شده بودند.

هدف از این رزمایش‌ها، نشان دادن توانایی نیرو‌های آمریکایی برای عملیات در کنار متحدان ناتو در برخی از سخت‌ترین شرایط محیطی بود که ممکن بود با آن مواجه شوند.

طبق قانون آمریکا، بودجه پنتاگون فقط در صورتی می‌تواند برای خرید کفش نظامی استفاده شود که در آمریکا ساخته شده باشد، با استثنائات بسیار محدود.

اگرچه هدف این قانون حمایت از شرکت‌های آمریکایی و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تامین خارجی است، اما منتقدان معتقدند که این اقدام، اعضای ارتش را مجبور به پوشیدن کفش‌های بی‌کیفیت و تولید داخل می‌کند و در نهایت هزینه‌های اضافی برای تعویض مکرر آنها را متحمل می‌شود.

منبع: آر تی

برچسب ها: آمریکا و ناتو ، تفنگداران آمریکا ، رزمایش ناتو
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