باشگاه خبرنگاران جوان - مراد قربان زاده عصر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و این افراد به دلیل ترک فعل به دادسرا احضار شدند.

وی تاکید کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد شدید و قاطع با آنان صورت خواهد گرفت.

اواسط شهریورماه اختلاف و درگیری در یک بنگاه معاملات املاک در شهرستان لاهیجان، در نهایت منجر به آتش کشیده شدن یک بنگاه توسط یکی از حاضران در آن شد که در نتیجه این اتفاق، چهار نفر دچار سوختگی شدند.

سه نفر از مصدومان توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شدند و یک مصدوم نیز با وسیله شخصی به مرکز درمانی انتقال یافت.

پس از یک هفته دو تن از حادثه دیدگان با نام‌های مسعود تیاری مشاور املاک و سعید صانع‌دوست مالک بنگاه بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند.

متهم اصلی پرونده نیز در بیمارستان و تحت بازداشت است و رسیدگی به موضوع در حال طی مراحل قانونی است.