دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان اعلام کرد: در پی حادثه آتش زدن عمدی منجر به فوت در یکی از بنگاه‌های این شهر، رئیس و اعضای هیات رئیسه مشاوران املاک لاهیجان به دادسرا احضار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراد قربان زاده عصر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و این افراد به دلیل ترک فعل به دادسرا احضار شدند.

وی تاکید کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد شدید و قاطع با آنان صورت خواهد گرفت.

اواسط شهریورماه اختلاف و درگیری در یک بنگاه معاملات املاک در شهرستان لاهیجان، در نهایت منجر به آتش کشیده شدن یک بنگاه توسط یکی از حاضران در آن شد که در نتیجه این اتفاق، چهار نفر دچار سوختگی شدند.

سه نفر از مصدومان توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شدند و یک مصدوم نیز با وسیله شخصی به مرکز درمانی انتقال یافت.

پس از یک هفته دو تن از حادثه دیدگان با نام‌های مسعود تیاری مشاور املاک و سعید صانع‌دوست مالک بنگاه بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند.

متهم اصلی پرونده نیز در بیمارستان و تحت بازداشت است و رسیدگی به موضوع در حال طی مراحل قانونی است.

برچسب ها: آتش سوزی ، لاهیجان ، احضار
خبرهای مرتبط
انفجار خانه‌ای در آستانه‌اشرفیه؛ ۳ نفر مصدوم شدند
آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات نفتی کرکوک + فیلم
آتش‌سوزی در برج‌های متل قو مهار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بلاگر هتاک به مردم شمال، توسط پليس آستارا دستگیر شد
يک نگاه به تلفن همراه، چند لحظه غفلت از جاده پشیمانی به بار آورد
انفجار خانه‌ای در آستانه‌اشرفیه؛ ۳ نفر مصدوم شدند
مامورنما در لنگرود به دام پلیس افتاد
کشف ۵ تن روغن خوراکی از انبار غیرمجاز در لنگرود
کشته شدن یک نفر براثر سقوط پنل خورشیدی در صومعه سرا
اعضای هیات رئیسه مشاوران املاک لاهیجان به دادسرا احضار شدند
آخرین اخبار
اعضای هیات رئیسه مشاوران املاک لاهیجان به دادسرا احضار شدند
کشته شدن یک نفر براثر سقوط پنل خورشیدی در صومعه سرا
يک نگاه به تلفن همراه، چند لحظه غفلت از جاده پشیمانی به بار آورد
انفجار خانه‌ای در آستانه‌اشرفیه؛ ۳ نفر مصدوم شدند
مامورنما در لنگرود به دام پلیس افتاد
کشف ۵ تن روغن خوراکی از انبار غیرمجاز در لنگرود
بلاگر هتاک به مردم شمال، توسط پليس آستارا دستگیر شد