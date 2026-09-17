رسانه‌های اسرائیلی از نگرانی‌های فزاینده مقامات این رژیم درباره تهدید‌های نیرو‌های مسلح یمن و توقف دوباره فعالیت بندر ایلات خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی نگرانی‌های جدی خود را در مورد تشدید تهدیدات نیرو‌های مسلح یمن و توقف مجدد عملیات در بندر ایلات (ام الرشراش) همزمان با نزدیک شدن به فصل تعطیلات اشغالگران گزارش دادند.

الی لانکری، شهردار ایلات، در مصاحبه‌ای با کانال ۱۴ رژیم تروریستی اسرائیل اذعان کرد که یمنی‌ها کنترل کامل منطقه اطراف تنگه باب المندب را به دست گرفته‌اند.

لانکری ادعا کرد که «کنترل تنگه‌های باب‌المندب و هرمز بسیار نگران‌کننده است». او تاکید کرد که بندر ایلات یک دارایی استراتژیک و اقتصادی با اهمیت بسیار زیاد نه تنها برای ایلات، بلکه برای رژیم تروریستی اسرائیل است.

لانکری در پاسخ به هشدار‌های امنیتی قبلی رئیس شین بت در مورد سناریو‌های حمله چند جبهه‌ای مشابه ۷ اکتبر که از دریا، هوا و زمین به سمت ایلات انجام می‌شود، ادعا کرد که دستگاه‌های امنیتی و نظامی رژیم تروریستی اسرائیل برای هر تهدیدی آماده می‌شوند و توجه جاسوسی و عملیاتی خود را به منطقه معطوف می‌کنند تا با هرگونه هشداری مقابله کنند.

در زمینه دیگری که به بحران اقتصادی و گردشگری در این شهر مربوط می‌شود، شهردار ایلات تلاش کرد با تکیه بر سازوکار «عرضه و تقاضا» در فصول اوج گردشگری، افزایش بیش از حد قیمت هتل‌ها را توجیه کند.

ایلات برای رژیم اشغالگر از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا تنها بندر تجاری مشرف به دریای سرخ است و در صورتی که بنادر واقع در دریای مدیترانه در معرض اغتشاش یا محدودیت در رفت و آمد قرار گیرند، یک راه خروجی به دریای جنوبی فراهم می‌کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: بندر ایلات ، نیروهای یمنی ، دریای سرخ
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