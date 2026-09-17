مدیرکل مدیریت بحران خوزستان از آمادگی کامل استان برای بارش‌های پرحجم پاییز و هماهنگی با وزارت نیرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - علی عبدالهی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان، با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قوی در پاییز امسال و احتمال بارش‌های فراگیر در مناطق زاگرس، از اتخاذ تدابیر ویژه و برنامه‌ریزی برای مدیریت همزمان پیامدهای مثبت و منفی این بارش‌ها سخن گفت.

او با بیان اینکه استان خوزستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و قرارگیری در پایین‌دست حوضه‌های آبریز، با دو نوع سیلاب شهری و رودخانه‌ای مواجه است، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها از مراجع مختلف، برای پاییز امسال بارش‌های قوی و بسیار قوی پیش‌بینی شده و استان خوزستان و همسایگان بالادستی آن سهم بیشتری از این بارش‌ها خواهند داشت.

عبدالهی با اشاره به تأکیدات استاندار خوزستان بر ضرورت آمادگی برای بدترین سناریوها، اضافه کرد: از نیمه دوم خرداد ماه، جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های وظیفه‌مند برگزار شد و اقدامات در قالب بازدیدها، ابلاغ دستورالعمل‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی تقسیم‌بندی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان در تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای مقابله با سیلاب‌های شهری گفت: با همکاری شهرداری و شرکت آب و فاضلاب، آسیب‌شناسی بارش‌های قبلی انجام شد و نقاطی که دارای مانده آب‌های طولانی‌تر بودند، بر روی نقشه مشخص و مدت زمان ماندگاری آب در آن‌ها تعیین شد. راهکارهای اضطراری برای رفع این موارد شناسایی و تقسیم کار بین دو دستگاه انجام شد.

این مقام مسئول با اشاره به شرایط خاص شهر اهواز یادآور شد: اهواز به دلیل داشتن بافت سرزمینی فاقد شیب، شرایط متفاوتی از بسیاری از نقاط کشور دارد و قطعاً پروژه‌های روان‌آب در این شهر نیاز به زمان بیشتری دارد.

عبدالهی در خصوص هماهنگی با سازمان آب و برق خوزستان و وزارت نیرو برای مدیریت مخازن سدها اظهار داشت: از اواخر خرداد ماه جلسات مشترکی با سازمان آب و برق آغاز شد و آخرین وضعیت سیل‌بندهای نیازمند ترمیم بررسی شد. در این راستا، ۱۰۲ نقطه سیل‌بند که وضعیت خطرناک‌تری داشتند، در ۱۰ شهرستان استان شناسایی و برای اقدامات اضطراری اولویت‌بندی شدند.

او با اشاره به پیامدهای مثبت بارش‌های پرحجم گفت: این بارش‌ها می‌توانند اثرات مثبتی از جمله مدیریت منابع آب پشت سدها، احیای تالاب‌ها، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و رونق آبخیزداری و آبخوان‌داری در استان داشته باشند، اما پیامدهای منفی آن نیز باید جدی گرفته شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان در پایان تأکید کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی استان با آمادگی کامل و بر اساس سناریوهای از پیش تعیین‌شده، آماده مقابله با هرگونه حادثه احتمالی ناشی از بارش‌های پرحجم هستند و هماهنگی‌های لازم با وزارت نیرو برای مدیریت بهینه رهاسازی آب سدها انجام شده است.

برچسب ها: سیلاب 98 ، استانداری خوزستان
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