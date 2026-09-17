سوریه با آلمان و بلژیک درباره شرایط بازگشت پناهجویان و ادغام دوباره آنها در جامعه گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات دولت موقت سوریه در دیدار‌های جداگانه با هیئت‌هایی از آلمان و بلژیک درباره همکاری در زمینه بازگشت پناهجویان، ادغام دوباره آنها در جامعه و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

گفته شده سوریه و آلمان بر اهمیت ایجاد «محیطی امن و باثبات» برای سوری‌هایی که به کشور بازمی‌گردند تأکید کردند تا آنها بتوانند در جوامع محلی خود مستقر شوند و دوباره با این جوامع ادغام شوند.

طرف سوری و آلمانی توافق کردند ارتباط و هماهنگی میان خود را از طریق کانال‌های مشخص ادامه دهند و موضوعات مطرح‌شده را پیگیری کنند تا این تفاهم‌ها به اقدامات عملی تبدیل شود.

احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه در سال ۲۰۲۵ گفته بود که انتظار دارد بیشتر سوری‌های ساکن خارج طی دو سال به کشور بازگردند. در آن زمان، شمار سوری‌های خارج از کشور حدود ۱۵ میلیون نفر اعلام شده بود.

اخیرا «آلیس وایدل» رئیس حزب «آلترناتیو برای آلمان» که در انتخابات محلی پیروزی چشمگیری به دست آورده، خواستار بازگشت پناهندگان سوری به کشور خود شده است. او می‌گوید با تغییر دولت در سوریه، «دلیلی برای ادامه پناهندگی» اتباع این کشور وجود ندارد و این افراد باید به کشور مبدا خود بازگردند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اتباع سوریه ، پناهجویان سوری ، آلمان
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