باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در سفر خود به اسلام آباد، پایتخت پاکستان، با مقامات ارشد این کشور در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد.
بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری آناتولی روز پنجشنبه از منابع امنیتی به دست آورده است، کالین پس از سفر به افغانستان به اسلام آباد سفر و در آنجا با عاصم منیر، رئیس ستاد کل ارتش، عاصم مالک، رئیس سازمان اطلاعات و همچنین شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.
در این دیدارها، طرفین در مورد وضعیت فعلی روابط دوجانبه بین ترکیه و پاکستان، فرصتهای توسعه همکاری در آینده و همچنین تحولات منطقهای و جهانی بحث و تبادل نظر کردند.
او همچنین در مورد موازنههای امنیتی که در غرب آسیا پس از جنگ بین آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر پدید آمده است، تشدید تنشهای منطقهای و پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی جنگ بر کشورهای منطقه و همچنین تحولات مربوط به خطر گسترش درگیریها به سایر کشورها و مناطق بحث کرد.
در این جلسات همچنین به تنشها و رویدادهایی که یمن و عربستان اخیرا شاهد آن بودهاند و خطراتی که این تنشها برای ثبات منطقهای ایجاد میکنند، پرداخته شد.
در چارچوب بازگرداندن ثبات منطقهای، دو طرف بر اهمیت «پیمان مکه» که اساس توافق بین طرفین را تشکیل میدهد، تاکید و همچنین به نقش آنکارا و اسلامآباد در کاهش تنش و باز نگه داشتن کانالهای راهحلهای دیپلماتیک اشاره کردند.
روز چهارشنبه، کالین از کابل، پایتخت افغانستان، و شهر قندهار بازدید کرد و طی این سفر، سلسله جلساتی را برگزار کرد که در آنها علاوه بر تحولات منطقهای، راههای تقویت همکاری بین دو کشور در زمینههای امنیتی و اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: آناتولی